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Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО

Политика Материалы 20 мая 2025 20:58 (UTC +04:00)
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса - глава делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Рамид Намазов и член делегации Таир Миркишили 21 мая посетят Дейтон, штат Огайо, США, чтобы принять участие в весенней сессии ПА НАТО.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса Азербайджана.

Сообщается, что в рамках сессии будут проведены обсуждения по таким темам, как усиление кибербезопасности выборов, призыв к трансатлантическому партнерству, борьба с текущими и будущими угрозами, 30-летие подписания Дейтонских соглашений, а также по другим вопросам.

Было отмечено, что визит завершится 29 мая.

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