Алжир поставил цель перерабатывать более 50% углеводородов внутри страны - министр

АЛЖИР/ Trend/ - Алжир поставил цель перерабатывать более 50% углеводородов внутри страны.

Об этом сказал государственный министр, министр энергетики, горнорудной промышленности и возобновляемых источников энергии Алжира Мохамед Аркаб во время панельных дискуссий на тему «На пути к устойчивым экономикам: стратегии диверсификации для устойчивого развития в странах-членах Исламского банка развития (IsDB)», прошедших в рамках Ежегодных собраний группы Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

Мохамед Аркаб подчеркнул, что сектор энергетики и горнодобычи остаётся основным двигателем алжирской экономики:

«Этот сектор обеспечивает 90% экспорта, формирует 20% ВВП страны и покрывает 50% доходов государственного бюджета», — отметил министр.

Он подчеркнул, что правительство Алжира реализует масштабную стратегию по диверсификации экономики, опираясь на три ключевых направления: переработка углеводородов, развитие электроэнергетики и возобновляемых источников энергии, а также активизация горнодобывающего сектора.

«Наша цель — перерабатывать более 50% углеводородов внутри страны. Мы уже достигли отметки в 30%, и идём дальше через развитие нефтехимии и модернизацию НПЗ», — заявил он. В числе проектов он отметил нефтеперерабатывающий завод мощностью 5 миллионов тонн в год, реализуемый при поддержке партнёров из Саудовской Аравии.

Важное место в стратегии занимает также электроэнергетика:

«Мы расширяем электросети, чтобы охватить как промышленные, так и сельскохозяйственные районы. Это основа для устойчивого развития и экономического перехода», — пояснил Аркаб.

Особое внимание министр уделил горнорудной отрасли, которую он назвал одним из краеугольных камней экономической трансформации. «Мы запускаем крупные проекты в сфере добычи и переработки минерального сырья, включая железорудные и свинцово-цинковые месторождения. Эти проекты не только создают богатство, но и рабочие места в регионах, где уровень безработицы особенно высок», — добавил он.

Мохамед Аркаб подчеркнул, что развитие этих секторов — это не только путь к экономическому росту, но и к технологической независимости страны:

«Наша цель — не просто добывать ресурсы, но и перерабатывать их, создавать добавленную стоимость, овладевать технологиями и укреплять промышленный потенциал Алжира», — подытожил министр.