Названы прогнозы роста сектора исламского банкинга в Казахстане к 2033 году

АЛЖИР /Trend/ - Сектор исламского банкинга в Казахстане, согласно базовому сценарию, может вырасти до 3,3 миллиарда долларов США к 2033 году.

Об этом говорится в совместном докладе Евразийского банка развития, Исламского института банковского дела и Группы Лондонской фондовой биржи, который был представлен в рамках ежегодных собраний Исламского банка развития (ИБР) в Алжире, передает специальный корреспондент Trend.

«Два ключевых направления, способных обеспечить развитие исламской финансовой индустрии в Казахстане, — это исламский банкинг и сукук. С учётом этого, а также недавних инициатив по развитию сектора, положительных перспектив и высокого спроса на исламские финансовые продукты, ожидается, что активы исламского банкинга достигнут 1,2 миллиарда долларов США к 2028 году и 3,3 миллиарда долларов к 2033 году (в базовом сценарии). Что касается сукук — класса активов, который стал более активным благодаря глобальным размещениям со стороны государств и компаний, на примере которых Казахстан может учиться, — объём этого сегмента, как ожидается, составит 1,3 миллиарда долларов к 2028 году и 3,4 миллиарда долларов к 2033 году», — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что, несмотря на то что на конец 2023 года исламский банкинг в Казахстане составлял менее 1% от общего объёма банковских активов, страна закладывает прочную основу для развития исламского финансирования. Об этом свидетельствует в том числе принятие Стратегического плана развития исламских финансов в Республике Казахстан на 2020–2025 годы, подготовленного для Международного финансового центра “Астана” (МФЦА) при технической поддержке ИБР.

«Ожидается, что развитие сектора исламского банкинга укрепит национальную финансовую систему за счёт мобилизации внутренней ликвидности, что соответствует стремлению правительства перейти к экономике, ориентированной на рыночные механизмы, а не на государственную поддержку. Основные направления, охваченные стратегическим планом, включают интернационализацию МФЦА, исламский банкинг, рынок исламского капитала, такафул, исламские небанковские учреждения, исламские социальные финансы, финтех, халяль-сектор, а также образование и подготовку кадров в сфере исламских финансов», — говорится в документе.