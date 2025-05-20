ЕАБР намерен стать платформой для развития исламского финансирования в Центральной Азии - Николай Подгузов

АЛЖИР /Trend/ - Евразийский банк развития (ЕАБР) намерен стать платформой для развития исламского финансирования в странах Центральной Азии.

Об этом сказал председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов, выступая на 19-м Глобальном форуме Исламского банка развития (IsDB) по исламскому финансированию на тему «Цифровая трансформация и финансовая инклюзия в исламском финансировании», который проходит в рамках ежегодных встреч IsDB в Алжире, передает специальный корреспондент Trend.

«Дальнейшее развитие исламского финансирования в Центральной Азии позволит расширить финансовую инклюзию и подключить местный бизнес к глобальному исламскому рынку, что будет способствовать экономическому росту в регионе. Евразийский банк развития намерен стать платформой для развития исламского финансирования в странах Центральной Азии.

В этой связи банк работает над созданием соответствующих институциональных и административных решений для развития индустрии исламского финансирования в государствах-членах банка, в частности в Центральной Азии. ЕАБР также рассматривает возможность привлечения инвестиций, в том числе за счёт выпуска сукуков, для финансирования проектов в регионе», — отметил Подгузов.

Он высоко оценил сотрудничество с Исламским банком развития, который оказывает методологическую и консультационную поддержку в вопросах внедрения принципов исламского финансирования в деятельность ЕАБР.

«ЕАБР также проводит экономические исследования, актуальные для стран Центральной Азии», — добавил он.