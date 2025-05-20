Крупные иранские заводы получили разрешение на импорт электроэнергии из Азербайджана и Турции
Этот шаг был предпринят с целью снижения давления на электрическую сеть страны и обеспечения устойчивого энергоснабжения.
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