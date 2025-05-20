Назван объем экспорта Азербайджана в страны-члены СВМДА

БАКУ /Trend/ - Только в первом квартале 2025 года экспорт Азербайджана в страны-члены СВМДА достиг 1,2 миллиарда долларов США, а общий торговый оборот составил 4,6 миллиарда долларов. Эти цифры свидетельствуют о растущем взаимодействии между нашими экономиками.

Об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана – AZPROMO Юсиф Абдуллаев во время выступления сегодня на 10-м бизнес-форуме СВМДА в Баку, сообщает Trend.

По его словам, только за прошлый год при поддержке AZPROMO около 70 азербайджанских компаний приняли участие в ряде международных торговых выставок с брендом "Made in Azerbaijan" в Германии, ОАЭ, России, Японии и Китае, в результате чего были подписаны контракты на сумму около 18 миллионов долларов США.

"В этом году мы уже поддержали участие наших экспортеров в продовольственной выставке в Саудовской Аравии и Российской халяльной выставке и планируем продолжить эту поддержку в таких мероприятиях, как WorldFood Moscow, Anuga, 8-я Китайская выставка импорта и выставка "Rebuild Karabakh". Хотелось бы отметить, что AZPROMO не только поддерживает инвестиционные и торговые инициативы, но и создает платформы, объединяющие международных партнеров. Совместно с Национальной комиссией по развитию и реформам Китайской Народной Республики (NDRC) AZPROMO организовало в Пекине конференцию по продвижению китайско-азербайджанского промышленного и инвестиционного сотрудничества. На мероприятии присутствовало более 250 участников, и было подписано 13 соглашений на сумму около 335 миллионов долларов США", - сказал Ю.Абдуллаев.

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