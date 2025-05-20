Озвучены прогнозы роста исламских финансовых активов Узбекистана на ближайшие 8 лет

АЛЖИР /Trend/ - Исламские финансовые активы Узбекистана, согласно прогнозам, достигнут 1,1 миллиарда долларов США к 2028 году и 2,4 миллиарда долларов США к 2033 году.

Об этом говорится в совместном докладе Евразийского банка развития, Института исламского банкинга и Группы Лондонской фондовой биржи, представленном на ежегодных заседаниях Исламского банка развития (ИБР) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Ожидается бурное развитие рынка сукуков: объём выпущенных сукуков может достичь 601 миллиона долларов США к 2028 году и 1,9 миллиарда долларов США к 2033 году», — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что, несмотря на отсутствие общедоступной статистики по исламским финансам в Узбекистане, страна обладает значительным потенциалом для обслуживания своего многочисленного мусульманского населения.

«Правительство планирует запуск Международного финансового центра Ташкента — специальной свободной экономической зоны, которая будет способствовать развитию исламской финансовой отрасли страны. Кроме того, в рамках стратегии до 2030 года, среди реформ банковской системы, Узбекистан намерен внедрить критерии и процедуры исламского финансирования как минимум в трёх коммерческих банках. Также Рабочая группа по финансовому сектору и банковскому делу при Совете иностранных инвесторов, в рамках цели по увеличению доли частных банков до 60% к 2025 году, предлагает создать подгруппу по разработке дорожной карты по исламскому банкингу, включая принятие закона об исламском банкинге», — говорится в документе.