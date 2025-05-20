Казахстан станет основным двигателем роста исламских активов в Центральной Азии

АЛЖИР /Trend/ - Казахстан, как ожидается, станет основным драйвером роста исламских активов в Центральной Азии.

Об этом говорится в совместном докладе Евразийского банка развития, Исламского института банковского дела и Группы Лондонской фондовой биржи, передает специальный корреспондент Trend.

Доклад был представлен в рамках ежегодных собраний Исламского банка развития в Алжире.

«При заявленных общих активах исламского финансирования в размере 699 млн долларов США в 2023 году, что составляет всего 0,01% от общего объёма глобальных активов, вклад стран Центральной Азии в отрасль остаётся скромным. И это несмотря на высокую долю мусульманского населения, которое составляет 85% от общей численности жителей региона.

В регионе действуют полноценные исламские банки, исламские окна при традиционных банках, операторы такафула, микрофинансовые, инвестиционные, лизинговые компании, а также исламские финтех-организации. Однако инструменты исламского рынка капитала развиваются медленнее, чем исламские финансовые институты», — говорится в документе.

В докладе подчёркивается, что в каждой стране Центральной Азии различные сектора вносят вклад в развитие их индустрии исламских финансов.

«С точки зрения нормативно-правовой базы регион всё ещё находится на начальной стадии по сравнению с высокоразвитыми исламскими финансовыми рынками. Среди стран Центральной Азии Казахстан и Кыргызская Республика добились наибольшего прогресса в создании регулирующей и законодательной базы для исламского финансирования.

Несмотря на достигнутые успехи, отрасль сталкивается с рядом проблем. Среди ключевых вызовов — низкий уровень осведомлённости, нехватка кадров и необходимость гармонизации регулирующих рамок. Вместе с тем, в регионе имеются возможности, способствующие развитию исламского банковского и финансового сектора», — отмечается в докладе.

В целом авторы подчёркивают, что исламское финансирование представляет собой уникальную возможность для Центральной Азии стимулировать инклюзивный рост, финансовую стабильность и устойчивость. Преодоление существующих вызовов потребует координированных усилий и внедрения инновационных решений.

«Благодаря использованию своих стратегических преимуществ, регион может занять важное место на глобальной карте исламского финансирования.

Ожидается, что индустрия исламских финансов в регионе продолжит расти: объём активов сукук к 2033 году может достичь 5,6 млрд долларов США, а активы исламских банков — 6,3 млрд долларов.

Учитывая демографию, экономический рост и размер банковского сектора в каждой из пяти стран Центральной Азии, Казахстан, вероятнее всего, станет основным двигателем этого роста, за которым последуют Узбекистан и Туркменистан.

Такие прогнозы основаны на предположении, что правительства региона будут активно создавать благоприятные условия для развития исламского финансирования — внедрять соответствующие нормативные режимы и другие элементы поддерживающей инфраструктуры отрасли. Эти ожидания также соответствуют опыту других развивающихся рынков исламских финансов», — говорится в докладе.