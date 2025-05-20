Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Спецназ Азербайджана провел занятия по боевой подготовке для сербских военных (ВИДЕО)

Политика Материалы 20 мая 2025 15:48 (UTC +04:00)
Спецназ Азербайджана провел занятия по боевой подготовке для сербских военных (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Планом двустороннего военного сотрудничества» на 2025 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Сербия, для военнослужащих Вооруженных сил Республики Сербия были проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом во вторник сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

"В рамках подготовки, проведённой специалистами Сил специального назначения армии Азербайджана, были отработаны применение различных видов оружия во время боевых операций, боевые построения, техники продвижения, правила и методы использования беспилотных летательных аппаратов, наблюдательных и ударных дронов. В ходе тренировок были выполнены практические стрельбы", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости