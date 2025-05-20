Спецназ Азербайджана провел занятия по боевой подготовке для сербских военных (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с «Планом двустороннего военного сотрудничества» на 2025 год, подписанным между министерствами обороны Азербайджанской Республики и Республики Сербия, для военнослужащих Вооруженных сил Республики Сербия были проведены занятия по боевой подготовке.

Об этом во вторник сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

"В рамках подготовки, проведённой специалистами Сил специального назначения армии Азербайджана, были отработаны применение различных видов оружия во время боевых операций, боевые построения, техники продвижения, правила и методы использования беспилотных летательных аппаратов, наблюдательных и ударных дронов. В ходе тренировок были выполнены практические стрельбы", - говорится в сообщении ведомства.

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