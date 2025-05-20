Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и сегодня продолжает конструктивные усилия по достижению прочного мира и стабильности в регионе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на протяжении многих лет подвергался военной агрессии со стороны Армении. Во время оккупации наших земель против нашего народа проводилась политика этнической чистки, совершались многочисленные военные преступления и преступления против человечности. Эти факты являются откровенным попиранием основополагающих принципов международного права и прав человека.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, направленном участникам 6-го пленарного заседания Глобальной операционной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности.

"На оккупированных территориях на протяжении многих лет незаконно эксплуатировались наши природные ресурсы, царили широкомасштабная коррупция и целенаправленное разрушение инфраструктуры. Наконец, в результате Отечественной войны 2020 года и антитеррористических мероприятий 2023 года территориальная целостность и суверенитет Азербайджана были полностью восстановлены. Наряду с восстановлением суверенитета и справедливости, окончание оккупации ознаменовало начало нового этапа, сопровождающегося возвращением жизни и законности на эти территории. Превращение освобожденных земель в пространства прогресса - один из главных столпов нашей государственной политики. Азербайджан и сегодня продолжает конструктивные усилия по достижению прочного мира и стабильности в регионе",- отмечается в обращении.