Средний коридор внесет вклад в рост экономики Центральной Азии - МФИ и Группа Лондонской фондовой биржи

АЛЖИР /Trend/ - Средний коридор станет одним из факторов долгосрочного экономического роста в Центральной Азии.

Об этом говорится в совместном докладе Евразийского банка развития, Института исламского банка и Группы Лондонской фондовой биржи, представленном в рамках ежегодных собраний Исламского банка развития (ИБР) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Ожидается, что страны Центральной Азии будут расти в среднем чуть более чем на 5% в 2024–2025 годах. Дополнительный импульс для долгосрочного роста региона обеспечит Средний коридор — Транскаспийский торговый маршрут, обеспечивающий мультимодальное сухопутное и морское сообщение между Китаем и Европой через Казахстан, а также косвенно соединяющий Китай с соседними странами Центральной Азии, граничащими с Казахстаном, такими как Кыргызстан и Узбекистан», — говорится в докладе.

Среди других факторов, поддерживающих позитивный экономический прогноз в регионе, упоминаются инициатива Китая «Один пояс — один путь» (BRI), стратегия ЕС «Глобальный шлюз» (Global Gateway) (Fanger, 2023), а также Восточный маршрут Международного транспортного коридора «Север — Юг» (INSTC). Все эти транспортные маршруты включают Центральную Азию как ключевое звено в региональной и глобальной торговой системе.

Авторы доклада подчёркивают, что на фоне благоприятных экономических условий и растущего интереса к исламским финансовым продуктам и услугам, перспективы развития исламских финансов в Центральной Азии выглядят многообещающими.

«Более того, эти факторы дают обоснованные основания для оптимизма при оценке международных источников финансирования для исламских банков и выпусков сукуков в регионе», — отмечается в документе.