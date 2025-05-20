Президент Ильхам Алиев: Венгерская компания начнет работать на азербайджанских нефтяных месторождениях на суше

БУДАПЕШТ /Trend/ - Мы успешно сотрудничаем в энергетической сфере. Венгерские компании имеют доли в двух основных нефтегазовых проектах Азербайджана – месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли и Шахдениз. В начале следующего года будет подписан очередной контракт.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 мая в Будапеште, выступая с совместным с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявлением для прессы.

«Венгерская компания начнет работать на азербайджанских нефтяных месторождениях на суше. С прошлого года мы начали экспортировать природный газ в Венгрию, и сегодня я и премьер-министр отметили здесь, что мы можем обеспечить поставки газа на уровне потребностей Венгрии», - добавил глава государства.