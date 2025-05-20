Узбекистан лидирует по числу проектов, финансируемых Исламским банком развития в Центральной Азии

АЛЖИР /Trend/ - Исламский банк развития (ИБР) профинансировал в Центральной Азии в общей сложности 462 проекта на сумму свыше 8,39 миллиарда долларов США, сообщает специальный корреспондент Trend со ссылкой на данные, обнародованные на полях Ежегодных собраний Группы ИБР 2025 года в Алжире.

Узбекистан уверенно занимает лидирующую позицию в регионе как по числу реализуемых проектов, так и по объёму привлечённого финансирования. На сегодняшний день в стране реализовано 168 проектов, из которых 73 завершены, а 95 находятся на стадии активного выполнения. Общий объём финансирования со стороны Группы ИБР в адрес Узбекистана составил 3,974 миллиарда долларов, что составляет почти половину от совокупных обязательств банка в Центральной Азии.

Казахстан занимает второе место по объёму привлечённого финансирования. В стране реализуется 74 проекта (из них 57 завершены, 17 продолжаются), а общий объём поддержки составил 1,656 миллиарда долларов США. Несмотря на меньшее количество проектов по сравнению с другими странами региона, каждое из них характеризуется высокой долей финансирования.

Туркменистан следует далее с 33 проектами, на которые выделено 1,387 миллиарда долларов США. Из них 17 завершены, а 16 остаются активными. Относительно равное распределение между завершёнными и действующими проектами указывает на устойчивое партнёрство между страной и ИБР.

Таджикистан, реализующий 105 проектов, занимает одно из лидирующих мест по количеству инициатив. Из них 72 завершены, а 33 находятся в стадии выполнения. Общий объём финансирования со стороны ИБР составил 825 миллионов долларов США, что свидетельствует о стабильной, но умеренной финансовой поддержке.

Кыргызстан получил поддержку для реализации 82 проектов, из которых 63 завершены, а 19 продолжаются. Объём финансирования составил 554 миллиона долларов США — наименьший показатель в регионе, однако количество завершённых проектов говорит о результативном сотрудничестве с банком.

В целом страны Центральной Азии получили поддержку по 462 проектам, включая 282 завершённых и 180 находящихся на стадии реализации, на общую сумму 8,396 миллиарда долларов США. Эти показатели подчёркивают растущую значимость региона в портфеле ИБР и его стратегическую роль в достижении устойчивого развития и региональной интеграции.