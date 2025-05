Почему в Ватикане Армению назвали антихристианским государством? - интервью с Фуадом Ахундовым

БАКУ /Trend/ - Армяне в СМИ самой Армении, а также в Италии, продолжают комментировать международную конференцию «Христианство в Азербайджане: история и современность», состоявшуюся 10 апреля в Ватиканском Григорианском Папском Университете Святого Престола. Особенно цитируется выступление политолога Фуада Ахундова, в котором он назвал Армению антихристианским государством. Например, медиаплатформа CivilNet в статье под названием «Азербайджан в Ватикане переписывает армянскую историю» пишет, что «риторика конференции считывалась по выступлению Фуада Ахундова», который заявил, «Армения всё больше демонстрирует черты, которые являются не христианскими, а скорее антихристианскими».

Однако при этом издание не публикует ни один аргумент, на основании которых был сделан вывод об антихристианской сущности современной Армении. Также умалчивается, что речь в выступлении шла именно о стране Армения, об ее политике, церкви, лидерах, но не об армянском народе. Фуад Ахундов решил ответить CivilNet в открытом письме, но, как и ожидалось, медиаплатформа его не опубликовала. Однако политолог отметил, что все равно найдет способы, как довести свою точку зрения до армянской общественности. Позиция CivilNet доказывает, что политика, нацеленная на то, чтобы держать армянский народ в неведении относительно собственной истории, «успешно» продолжается. В советские времена существовала шутка «фунты стерлингов – это очень плохие рубли», которая намекала на то, что народ не знал, какие в Англии фунты стерлингов и поэтому верил, что это вот «такие плохие рубли». Обвинения редакции армянского издания CivilNet в адрес политолога Фуада Ахундова звучат примерно также, то есть в духе советской пропаганды: «Фуад Ахундов сказал очень плохие вещи, а какие, вам армянам, знать не надо…».

Мы попросили Фуада Ахундова разъяснить нам основные моменты его выступления на конференции в Ватиканском университете, касающиеся того, почему Армения является антихристианской страной.

- Согласно статистическим данным, почти 95 % населения Армении исповедует христианство. Почему вы называете Армению антихристианской страной?

- Совершенно не подвергается сомнению то, что население Армении исповедует христианство, а не, скажем, ислам, который веками был преобладающей религией на этих землях - до массового переселения армян в первой трети XIX века на данный (Иреванский) хороним. Вопрос в том, насколько реальная политика и жизненные ориентиры в современной Армении соответствуют христианским заповедям? Например, заповеди «Не обмани».

Невероятно, но армянам удалось ввести в заблуждение самого Папу Римского Иона Павла II, который, находясь в Ереване назвал, очевидно по просьбе службы протокола президента Армении, гору Арарат «библейской горой», «куда во времена великого потопа причалил Ноев Ковчег». Безусловно служба протокола Папы должна была проверить научность этого факта. И я обратился к ученым Ватиканского Григорианского Папского Университета Святого Престола с просьбой высказать свое твердое научное мнение по этому вопросу, чтобы впредь избежать подобных эксцессов. Ведь на самом деле это фейк, широко распространенный прежде всего среди армянского народа. Тому есть множество научных доказательств, но приведу мнение почитаемого в Республике Армении крупного ученого Михаила Пиотровского, который, улыбаясь нелепости и ненаучности такого утверждения, посоветовал искать Ноев Ковчег в районе Кордуенских гор - вершин, расположенных к югу от Ванского озера, в областях Хаккари и Шырнак в современной Турции (и находящихся за сотни километров к югу от Агрыдага (Арарата).

Доклад свой я начал с напоминания о том, что христианство изначально позиционировало себя, как религия для всего мира, без различия этносов. Взять хотя бы цитату апостола Павла из Послания к Колоссянам - жителям города Колоссы. «И нет уже ни грека, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, но все и во всем Христос». (Послание к Колоссянам 3:11)

То есть, Новый завет учит, что дело не в избранности богом одного конкретного народа, а в том, чтобы распространить учение по всему миру, без границ и без деления на этносы. Люди должны объединиться вокруг духовного начала.

- А что происходит в Республике Армения?

- А в Республике Армения гордятся своей моноэтничностью и поздравляют армянский народ с изгнанием последнего азербайджанца в конце ХХ века. Существует видеозапись того, как в 1993 году первый президент Армении Левон Тер-Петросян поздравляет боевиков с оккупацией азербайджанского города Агдам, где, напомним, никогда не было заметного армянского населения. А затем объявляет, что «очищение» территории Армении от азербайджанцев было, оказывается, «вековой мечтой армянского народа» и тем самым выступает в качестве пропагандиста этнической чистки. Как можно в XXI веке объявлять этнические чистки «исполнением вековой мечты»? Как это сообразуется с идеями христианского милосердия?

Напомню историю, для кого-то, возможно, неудобную. Да, в древности существовали армянские государства. Но располагались они совсем не там, где находится сегодня Республика Армения. И та самая роспись на потолке одного из исторических зданий Ватикана, которую я продемонстрировал на конференции, показывает, что находилась эта Армения достаточно далеко от Эривана и Южного Кавказа.

Массовое армянское присутствие на тех землях, где находится сегодня государство Армения, образованное в мае 1918 года, начинается с Туркманчайского договора, подписанного в 1828-м году. Именно на основе этого договора началось переселение этнических армян из Гаджарского Ирана и Османской империи на азербайджанские земли - как сказано в документе, «лучшие земли Эривана, Нахчывана и Карабаха». Документы свидетельствуют, племянник И.Лазарева полковник Л.Лазарев, вдохновленный позитивным развитием «армянского вопроса» выступил 30 марта 1828 года в Урмии с воззванием к армянам, подданным Гаджарского Ирана, переселиться в завоеванные Российской империей земли Азербайджана (Глинка С. «Описание переселения армян аддербиджанских в пределы России». Москва, 1831. (стр.108, 114).).

Писал об этом в своих записках и русский дипломат, писатель и драматург Александр Грибоедов, который сам осуществлял эти переселения и который называл эти земли мусульманскими: «Переселенцы сами находятся в тесноте и теснят мусульман, которые все ропщут и основательно. Добавим от себя: роптали не только мусульмане, но и оставшиеся христиане, потомки древних албан. Особенно после того, как приходы и имущество Албанской Апостольской церкви были переданы армяно-григорианской церкви по Указу российского императора Николая I от 11 марта 1836 года.

Таким образом посол Российской империи в Гаджарском Иране Грибоедов документально зафиксировал, что в 1828 г., сразу же после переселения армян, в Эривани и Карабахе начинается «тихая этническая чистка коренного населения». Продолжилась и завершилась она варварскими актами геноцида в 1918-20гг и в 1988 году на исконных землях Азербайджана, а также указами Сталина от 1948-1953 годах о депортации азербайджанцев из Армянской ССР в Азербайджанскую ССР.

Согласно данным авторитетного армянского ученого Завена Коркодяна, только за два года правления в Армении партии Дашнакцутюн в 1918-20 годах, 130 тыс. азербайджанцев было убито, а 240 тысяч изгнано, В результате из 373. 582 тысяч проживавших в 1916 г. там азербайджанцев в 1920 г. осталось всего 10 тысяч (Коркодян З. «Население Советской Армении 1831-1931» (на арм.яз.). Ереван, 1932, (стр. 186)). То есть было убито и изгнано около 99% азербайджанского населения!!! Об этом геноциде писал не только Завен Коркодян, а также советский корреспондент Анаит Лалаян, разоблачавшая кровавые преступления армян-националистов. В своей статье «Контреволюционный «Дашнакцутюн» и империиалистическая война 1914-1918 г.г.» Анаит Лалаян показала зверства дашнаков, уничтоживших большую часть азербайджанского населения в 1918-1920-м годах в Араратской Республике (А.А.Лалаян, Контрреволюционная роль партии Дашнакцутюн. см. Исторические записки. Ответственный редактор акад. Б.Д.Греков). т.2., Издательство Академии Наук СССР, 1938. С.100-104).

В итоге за все эти 160 лет (1828-1988 г.г.) выдавливается, уничтожается и депортируется абсолютно все азербайджанское население, и в результате в конце ХХ века Республика Армения становится моноэтничной. Безусловно, это средневековье, это антихристианство.

- Вместе с населением также уничтожалась и историческая азербайджанская архитектура…

- Верно. Поэтому Ереван и другие города сегодняшней Армении, по сути, не имеют своего исторического ядра. Как известно архитектуру принято называть «застывшей музыкой», но это ещё и «застывшая история», которую в Армении просто бросили под нож бульдозера. Посмотрите на картину «Взятие Эриванской крепости» художника-баталиста Рубо, всегда передававшего с высокой точностью все детали конкретных исторических событий. Вот так выглядел исторический центр сегодняшнего Еревана - красивая средневековая азербайджанская крепость, 850 домов. А вот как выглядит практически это же самое место сегодня.

Таким образом, повторю, во-первых, в Армении было уничтожено или изгнано из нее абсолютно все азербайджанское население, во-вторых, весь архитектурный облик Армении был изменен со средневекового азербайджанского на современный армянский. В-третьих, параллельно шла этническая чистка топонимики – с карт стирались исторические азербайджанские названия городов, сёл, рек, озёр, гор, а взамен им придумывались армянские, причем половина из них представляют собой простой перевод на армянский язык азербайджанских топонимов, а другая половина составляла копии армянских топонимов Приевфратского хоронима. Дело доходит до того, что выражаются резкие протесты министру образования Армении за то, что в учебниках кто-то осмеливается приводить азербайджанские, т.е. исторические названия, и это яркий пример антиазербайджанской истерии, отсутствие понятий о толерантности. В-четвертых, в Армении древние албанские церкви были арменизированы. Что тоже, конечно же, совсем не по-христиански.

Я не знаю в мире другую такую страну, которая с целью уничтожения следов иной культуры полностью бы переиначила свой архитектурный, топонимический и этнический облик – в данном случае с азербайджанского на армянский лад. Таким образом Армения превратилась в музей вандализма под открытым небом!

Для того, чтобы читатель мог лучше понять масштаб этой катастрофы и трагедии азербайджанского народа, я бы даже сказал вселенского значения, давайте гипотетически и симметрично представим, например, что в начале 19 века Италию оккупирует какая-нибудь мусульманская держава и переселяет на ее территорию азербайджанцев. Организуется геноцид, уничтожается и изгоняется все коренное христианское население. Следом в 1965 году под нож бульдозера пускают прекрасную итальянскую архитектуру. В Риме остается только одна церковь, как была оставлена одна мечеть в Ереване, а все остальное разрушается. Вместо Колизея возводится Дворец Сардара, вместо Миланского собора – мечеть Биби-Эйбат, вместо Пизанской башни - мавзолей Момине-Хатун, вместо Базилики Святого Марка – Дворец шекинских ханов, в долине Агридженто появляется Дворец ширваншахов. Названия древних городов Италии также меняются на азербайджанский лад – Рим превращается в Иреван, Милан в Басаркечар, Помпеи в Сардарабад, Пиза в Хахамлы, Венеция в Сардарабад, Бари в Джалалоглу, на месте Агридженто теперь Истису, озеро Комо стало носить название Гейча, река Тибр – Занги. Представили?

- Кстати к слову, потом Армения повторила то же самое на оккупированных территориях Азербайджана.

- Именно! То же самое Армения повторила уже на оккупированных территориях Азербайджана, где опять-таки, во-первых, убивали и изгоняли мирное азербайджанское население, во-вторых, уничтожали азербайджанскую архитектуру, например, разрушили 64 из 67 мечетей, в-третьих, изменили все топонимы и гидронимы на армянский лад, и, в-четвертых, арменизировали древние строения и монастыри Албанской Апостольской церкви.

Отметим, что когда ислам пришел на территорию Кавказа, древние албанские церкви остались не тронутыми, они просто соседствовали с построенными рядом мусульманскими святынями. Ислам не трогал христиан, а исламизировал только язычников, а христиане так и остались христианами. Это армяне потом этих христиан, как и их храмы, арменизировали, а мусульманское наследие уничтожали. И затем на оккупированных территориях Азербайджана тоже христианская Армения уничтожила все мусульманские святыни и арменизировала все храмы Албанской Апостольской церкви.

В конце ХХ века около 750 000 человек были изгнаны из Карабаха и восточной части Зангезура (Нижний Зангезур), и превращены в «вынужденных переселенцев». За время боевых действий в начале 90-х годов прошлого века имело место несколько эпизодов настоящего геноцида азербайджанцев со стороны армянских боевиков – в Малыбейли, Мешяли, Ходжалы, Баллыгая…В Карабахе города и сёла подверглись беспрецедентному грабежу, изощрённым убийствам и урбициду. Разве это по-христиански?

- В Армении также занимаются пропагандой нацизма. Наверное, вы также говорили об этом в своем выступлении?

- Да, всем известно, что в центре Еревана, в правительственном квартале, установлен памятник Гарегину Нжде, создателю фашистской теории «Цегакрон». В то время, как христианство призывает подняться над национальными барьерами, в основе «нждеизма» кроется расовая теория, которая «доказывает» превосходство армянской нации. Само слово «цегакрон» означает «расизм». А ведь этот расизм стал государственной идеологией, во всяком случае при двух президентах уж точно.

В результате второй президент Армении Роберт Кочарян рассуждал о «генетической несовместимости» азербайджанцев и армян. А через несколько лет его супруга Белла Кочарян участвовала в торжественном открытии банка крови в Ереване и радостно изрекала, что в этом банке будет исключительно «чистая армянская кровь».Можно ли представить себе что-то более далёкое от христианства, чем подобный расизм, нацизм?

Наконец, напомним ещё одно обстоятельство. Утвердившись в мире, Авраамические религии – иудаизм, христианство, ислам – прежде всего закрепили в обществе отказ от человеческих жертвоприношении. Это главный цивилизационный признак «религий писания», то есть авраамических религий. Но реальность состоит в том, что в Армении практиковались и практикуются человеческие жертвоприношения. Именно это - одно из значений выражения «сделать Матах».

- Человеческие жертвоприношения?

- В Армении ещё несколько лет назад была издана книга Маркара Мелконяна «My Brother’s Road: An American’s Fateful Journey to Armenia» — «Путь моего брата: судьбоносное путешествие американца в Армению» в 2005 году. Но в армянское издание этой книги не вошли несколько неудобных отрывков. Например, армянских читателей не допустили до информации, где Маркар Мелконян описывает зверства армянских боевиков в Ходжалы - то, с какой жестокостью они расправлялись с мирным азербайджанским населением - поскольку в Армении на всех уровнях относительно трагедии Ходжалы говорят, что ее виновниками являются сами азербайджанцы (Markar Melkonian, «My Brother’s Road» (I.B.Tauris & Co Ltd, стр. 210, 213, 214)). Но зато сохранили в армянском издании книги другой эпизод - о том, как армянские боевики похитили в ноябре 1990 года в одном из приграничных сел молодого азербайджанца, активиста Народного Фронта по имени Саид. Сначала его держали прикованным к стене на даче под Ереваном, а затем перерезали горло и выпустили кровь на одной из могил в «Ераблуре» (Markar Melkonian, «My Brother’s Road» (I.B.Tauris & Co Ltd, стр. 215). То есть этого эпизода издатели в Армении печатать не побоялись, сохранили, мол не страшно, дело привычное. Ибо армянские боевики повторяли «матах» и после. По известным нам фактам, в феврале 1992 года в Гарадаглы четверо азербайджанских пленных были подвергнуты этому дохристианскому жертвоприношению армянскими сепаратистами, что демонстрирует антихристианский дух.

И действительно, это не единственный такого рода эпизод. Я хорошо помню фрагмент обращения военнослужащих Советской Армии и членов их семей, расквартированных в Армении, которое было опубликовано в газете «Завтра» во время Первой Карабахской войны. В нем так и говорилось: «Как народ, считающий себя христианским, может допускать, чтобы азербайджанским военнопленным отрезали головы на могилах армянских солдат?». Одним словом, средневековые зверства армян не соответствовали морали гуманности, которую попирали «угнетённые армяне».

Немалую пищу для размышлений дает и нашумевшие уголовное дело 2017 года. Тогда, напомним, у подножия памятника «Мать-Армения» был обнаружен с перерезанным горлом российский военнослужащий Дмитрий Ялпаев. Вся картина очень напоминала очередной человеческий «матах». Более того, как раз накануне в Гюмри пропал ещё один российский военнослужащий – Лошманов. Он затем нашелся на квартире местной стриптизёрши. Но пока Лошманова искали, просочилась информация: его собираются похитить и «принести в жертву» за убийство семьи Аветисян, совершенное российским военнослужащим Пермяковым. Конечно, следственные органы Республики Армении тему «жертвоприношения» в убийстве Ялпаева постарались максимально затереть. Более того, закинули даже версию, будто бы его убийца принял ислам, причём сделал это в Греции (в самой Армении мусульман не нашлось)

В этом же ряду можно упомянуть скандал в Армении в мае 2023 года, когда была совершена попытка похищения сына премьер-министра республики Никола Пашиняна – 23-летнего Ашота Пашиняна. Тогда ходили упорные слухи, что в отношении него также готовился акт жертвоприношения и, якобы, эти планы вынашивались несколько лет. Матах планировали совершить на кладбище Ераблур, где ранее закалывали таким образом пленных азербайджанцев. Об этом подробно говорила известный армянский блогер Алина Махсудян.

И что же – подобную практику человеческих жертвоприношений тоже будем считать «христианской»?

Это вопросы к армянской общественности, церкви, властям, ну и, наконец, к народу. Лидерам армянского народа нужно уяснить для себя собственные цивилизационные ориентиры. И не пытаться совмещать поклонение кресту с человеческими жертвоприношениями. Иначе избавиться от вполне оправданного имиджа «Страны-антихриста» будет невозможно».