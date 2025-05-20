Из Беларуси в Азербайджан с любовью: Несвиж - наследие мировой культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки "Несвиж - наследие мировой культуры" Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Беларуси, сообщает Trend Life.

Выставка организована Азербайджанским национальным музеем искусств и Национальным историко-культурным музеем-заповедником "Несвиж" при поддержке министерств культуры Азербайджана и Беларуси.

Экспозиция состоит из 23 планшетов с изображениями экстерьера и интерьеров Несвижского замка XVI–XVIII веков, где расположен музей-заповедник, а также фотографиями выставочных залов и видеороликом. Несвижский замок считается одним из красивейших замков Европы. Около пятидесяти музейных залов замка представляют собой уникальное пространство, отражающее достижения древней и современной белорусской культуры.

В беседе с журналистами посол Беларуси в Азербайджане Дмитрий Пиневич подчеркнул, что проект, представленный в Баку, является значимым событием на пути дальнейшего укрепления дружбы и взаимопонимания между двумя народами и вкладом в развитие межкультурного сотрудничества.

Первый заместитель директора Белорусского национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Наталия Жерко в своем выступлении рассказала о представленном проекте и отметила, что музей рассматривает возможность проведения новых выставок в Азербайджане.

В рамках выставки для посетителей будет организована экскурсия "Традиции дворцовых пиров", основанная на интерактивном взаимодействии. Программа охватывает темы, связанные с искусством танца как неотъемлемой частью придворных празднеств, экзотикой дворцовой кухни, особенностями княжеской охоты, а также включает интеллектуальные развлечения и игры.

Во время открытия выставки гости присоединились к тематической экскурсии, которую провели сотрудники музея в костюмах соответствующей исторической эпохи, а также приняли участие в мастер-классах по средневековым танцам.

Выставка продлится до 15 июня 2025 года.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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