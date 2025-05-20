БАКУ /Trend/ - 1 июня в городе Шуша пройдет Международный фестиваль детского творчества "Шуша – жемчужина культуры союза тюркских государств", приуроченный к Международному дню защиты детей.

Об этом во вторник передает Trend со ссылкой на министерство науки и образования Азербайджана.

Сообщается, что в фестивале, организованном министерством, примут участие школьники из тюркских государств.

Международный фестиваль творчества проводится с целью дальнейшего укрепления дружбы, братства и сотрудничества между детьми тюркоязычных государств, создания условий для достойного представления ими истории и культуры своих стран, а также популяризации чарующей красоты города Шуша.

В концертной программе 300 участников художественных коллективов тюркских государств представят зрителям музыкальную и танцевальную культуру своих стран.

В фестивале в качестве зрителей также примут участие известные деятели культуры и искусства, около ста пятидесяти школьников, а также дети шехидов.

В рамках проекта гости с 26 мая по 2 июня примут участие в экскурсиях, в ходе которых ознакомятся с богатой природой Азербайджана, историко-архитектурными памятниками и проводимыми строительными работами.

Подробную информацию можно получить на страницах мероприятия в соцсетях:

https://www.facebook.com/shushafestivali/

https://www.instagram.com/shushafestivali

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