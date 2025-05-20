На платформе IsDB названы главные препятствия для развития исламской финансовой системы

АЛЖИР /Trend/ - Несмотря на развитие отрасли и достигнутые за последнее десятилетие успехи, индустрия исламских финансов в мире по-прежнему сталкивается с рядом проблем.

Об этом говорится в совместном докладе Евразийского банка развития, Исламского института банковского дела и Группы Лондонской фондовой биржи, который был представлен в рамках ежегодных собраний Исламского банка развития в Алжире, передает специальный корреспондент Trend.

Авторы доклада отмечают, что первая проблема связана со значительно более высокими транзакционными издержками.

«Это требует серьёзного решения, особенно в сфере ипотечного кредитования, которое является широко распространённым как в мусульманских странах, так и среди мусульманских сообществ в немусульманских государствах», — говорится в документе.

Вторым вызовом названы ограниченные возможности в сфере управления рисками, недостаточность инструментов снижения рисков и количественных моделей оценки.

«Несмотря на усилия Исламского совета по финансовым услугам (IFSB), который выпустил рекомендации по управлению рисками, стресс-тестированию и стандартам достаточности капитала, по-прежнему требуется более детальное техническое руководство, включающее методы и подходы к оценке рисков с учётом специфики исламских финансовых институтов», — считают авторы.

Также среди препятствий называется недостаточно развитая законодательная и нормативная база.

«Существует острая необходимость в создании полноценной правовой среды и соответствующей регуляторной системы, которая бы способствовала надёжному управлению рисками в исламских финансовых учреждениях. Кроме того, ограниченность ликвидных инструментов на исламских рынках капитала также является вызовом», — подчёркивается в докладе.

Наконец, авторы обращают внимание на отсутствие исламской денежно-кредитной политики.

«На макроуровне наличие исламских монетарных инструментов крайне важно для поддержки макроэкономических целей исламской финансовой системы. Важным компонентом таких инструментов является управление ликвидностью. Необходимы дополнительные усилия для обеспечения возможности трансграничных операций и управления ликвидностью между странами, внедряющими систему безпроцентного финансирования», — говорится в документе.