GlobE Network усиливает международное антикоррупционное сотрудничество - эксперт

БАКУ /Trend/ - GlobE Network имеет важное значение для укрепления сотрудничества между правоохранительными органами различных стран.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня заявил представитель Независимого комитета по борьбе с коррупцией Пао Чи Хо Лау в кулуарах VI пленарного заседания Глобальной оперативной сети правоохранительных органов по борьбе с коррупцией (GlobE Network) Управления ООН по наркотикам и преступности – GlobE Network.

"Наше участие в GlobE Network — важный шаг на пути расширения международного взаимодействия между антикоррупционными структурами. Мы рады быть частью этой глобальной инициативы. Считаем, что платформа играет критически важную роль в установлении прямых связей между правоохранительными органами. Без такой структуры международное сотрудничество, безусловно, было бы менее эффективным", — подчеркнул он.

Пао Чи Хо Лау также подчеркнул значение Платформы защищенной связи, обеспечивающей безопасность и конфиденциальность взаимодействия: "Мы полностью доверяем этой системе: она безопасна, зашифрована и надежна. Очень важно, чтобы все её компоненты функционировали стабильно и эффективно".

По его словам, участие в GlobE Network не ограничивается получением пользы:

"Для нас это не только возможность пользоваться преимуществами сети, но и вклад в её развитие. Мы стремимся делиться опытом и знаниями, чтобы платформа продолжала развиваться и становилась ещё более эффективной".