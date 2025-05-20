Ветераны спецслужб Азербайджана "Альянс" провели мероприятие к 80-летию со дня рождения Хагани Багирова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджана прошло мероприятие, организованное Общественным объединением ветеранов органов спецслужб Азербайджана "Альянс" в честь 80-летия со дня рождения полковника в отставке Хагани Багирова, посвятивший сорок лет своей жизни службе в органах Государственной безопасности Азербайджана, сообщает Trend Life.

На открытии председатель "Альянса" Фахри Абасов отметил славный путь Хагани Багирова в органах спецслужб, личности, внесшей большой вклад в развитие этой сферы и обеспечение безопасности страны. Своими воспоминаниями, историями, профессиональными и человеческими качествами Хагани Багирова поделились легендарный разведчик, почетный член "Альянса" и Союза писателей Азербайджана Шамиль Сулейманов, ветераны спецслужб, заместитель председателя Али Оруджов, представители организации Шамиль Наибов, Эльшад Гасанов, Алигейдар Дадашов, Агалар Алиев, Лятиф Бабаев, а также Роман Кязымов, Эльмира Гусейнова и другие.

Выступившие отметили, что Хагани Багиров был достойным воспитанником школы великого лидера Гейдара Алиева. В течение своей трудовой деятельности Хагани Багиров заслужил глубокое уважение среди коллег как высокообразованный, дисциплинированный, обладающий отменными аналитическими и интеллектуальными способностями, управленческими навыками профессионал.

Он трудился практически во всех ключевых и ведущих направлениях органов государственной безопасности, не раз проявлял своё мастерство в ходе сложнейших оперативных мероприятий. Он был удостоен множества наград, как со стороны государства, так и со стороны ведомства.

Интересна и судьба этой личности. Хагани Багиров родился в 1945 году в Гяндже, в семье профессионального чекиста. Его отец, Акиф Багиров, занимал различные руководящие должности в органах КГБ Азербайджанской ССР. Интерес к этой профессии, по-видимому, перешёл к нему по наследству. Окончив энергетический факультет Азербайджанского института нефти и химии, в 1968 году был принят на службу в органы КГБ СССР.

В те годы КГБ Азербайджанской ССР возглавлял Гейдар Алиев, придававший огромное значение национальным кадрам и поддержавший Хагани Багирова в его выборе карьеры в спецслужбах. Молодой сотрудник был назначен на должность оперуполномоченного контрразведывательного отдела КГБ Нахичеванской АССР. Пройдя стажировку в центральном аппарате в Баку, он выехал в Нахчыван, где в течение почти двух лет трудился в сфере контрразведки. Благодаря успешным результатам вскоре был переведён в Баку в разведывательное управление КГБ Азербайджанской ССР.

Окончив высшие курсы КГБ СССР в Москве и Киеве, он продолжал службу как высококвалифицированный разведчик в сфере разведки и контрразведки.

За годы службы он принял успешное участие в многочисленных сложных операциях. До 1991 года не осталось ни одной ключевой области в системе госбезопасности, где бы он не трудился. Как опытный и профессиональный офицер, он неизменно подходил к работе с высочайшей ответственностью и высоким результатом.

С восстановлением независимости Азербайджана в 1991 году Х.Багиров особое внимание уделял обучению молодых сотрудников, передавая им свои знания и объясняя даже самые сложные вопросы. В 1992 году был назначен зампредседателя Комитета по охране Государственной границы Азербайджана. Спустя год начинает руководить рабочей группой Государственной комиссии по делам военнопленных, без вести пропавших лиц и заложников.

Хагани Багиров прослужил в органах безопасности независимой республики шестнадцать лет, занимая различные ответственные посты. Последней его должностью было руководство архивно-учётным управлением Министерства национальной безопасности Азербайджана, где трудился шесть лет, внеся значительный вклад в разработку нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность органов безопасности. Благодаря его участию были сняты грифы секретности с архивных материалов, посвящённых трагическим страницам истории азербайджанского народа в годы советских репрессий. На основе этих документов были созданы документальные фильмы, телепередачи, научные исследования, статьи и книги, в работе над которыми он принимал активное участие.

Хагани Багиров также принимал деятельное участие в создании музеев, посвящённых различным этапам истории азербайджанских органов безопасности, в особенности - музея "Слава", отражающего жизнь и деятельность великого лидера Гейдара Алиева, которого он считал своим вечным наставником.

Сегодня курсанты Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева широко используют подготовленные Хагани Багировым учебные материалы, среди которых "Краткая история органов безопасности Азербайджана".

Память о Хагани Багирове, человеке, прошедшем большой жизненный путь, навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

От имени членов семьи, его дочери Наргиз и Зарина, а также член семьи Назир Алиев выразили признательность за добрую память.

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