В Туркменистане наблюдается высокий спрос на исламские финансовые услуги

АЛЖИР /Trend/ - В Туркменистане отмечается высокий спрос на исламские финансовые услуги.

Об этом говорится в совместном докладе Евразийского банка развития, Исламского института банковского дела и Группы Лондонской фондовой биржи, который был представлен в рамках ежегодных собраний Исламского банка развития (ИБР) в Алжире, передает специальный корреспондент Trend.

«В Туркменистане исламская финансовая индустрия находится на начальной стадии развития, и в настоящее время в стране не функционирует ни одно исламское финансовое учреждение. Тем не менее, высокий уровень мусульманского населения обуславливает значительный спрос на исламские финансовые услуги. Предпринимаются усилия по повышению осведомлённости, например, семинар по исламскому торговому финансированию, организованный Международной корпорацией исламского торгового финансирования (ITFC), входящей в группу ИБР, в 2022 году. Семинар, посвящённый операционным аспектам исламского банкинга, вызвал большой интерес со стороны местных финансовых учреждений, что свидетельствует о серьёзном интересе к развитию данной сферы», — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что с учётом присутствия в стране государственных, акционерных и зарубежных банков, внедрение исламских окон может оказать положительное влияние на финансовый сектор Туркменистана.

«Из-за ограниченного доступа к данным прогнозирование будущего объёма исламских финансовых активов в Туркменистане остаётся затруднительным», — подчёркивается в документе.