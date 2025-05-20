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Президент Ильхам Алиев рассказал в Будапеште о мирном процессе между Арменией и Азербайджаном

Политика Материалы 20 мая 2025 15:52 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев рассказал в Будапеште о мирном процессе между Арменией и Азербайджаном
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БУДАПЕШТ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в частности, коснулся мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, глава государства в этой связи сказал: «Мы были и инициатором мирных переговоров после Второй Карабахской войны, и автором текста мирного договора, и именно этот текст сегодня принят Арменией. Конечно, с определенными поправками. Но в принципе предложенный нами вопрос сегодня уже принят Арменией».

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