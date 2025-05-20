Исламское финансирование в Центральной Азии будет стремительно развиваться в ближайшие 10 лет - совместный доклад

АЛЖИР /Trend/ - Исламское финансирование покажет значительный рост в Центральной Азии в течение ближайших десяти лет, сообщает Trend со ссылкой на совместный доклад Евразийского банка развития (ЕАБР), Института Исламского банка развития (IsDBI) и Группы Лондонской фондовой биржи (LSEG).

Доклад был представлен в рамках ежегодных заседаний Исламского банка развития в Алжире.

«Регион Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) динамично развивается, и его роль в Евразии и в мире требует переосмысления. Население Центральной Азии составляет 82 миллиона человек, что на 40% больше, чем в 2000 году. Рост продолжается в среднем на уровне 2% в год. В 2024 году совокупный ВВП стран региона составил 519 миллиардов долларов. За последние два десятилетия он в среднем увеличивался номинально на 6,4% в год. Внешнеторговый оборот увеличился почти в 9 раз с 2000 года, а прямые иностранные инвестиции выросли в 17 раз. На протяжении более 20 лет регион опережает по темпам роста средний показатель для развивающихся стран», — говорится в докладе.

Авторы подчеркивают, что соответствующее нормам шариата финансирование, являющееся относительно новым (существует более 30 лет) и быстрорастущим сегментом глобальной финансовой системы, играет все более важную роль в устойчивом развитии государств Центральной Азии.

«Все правительства региона уделяют особое внимание развитию исламских финансов. Исламское финансирование предоставляет уникальные возможности для обеспечения инклюзивного экономического роста, финансовой стабильности и устойчивости. Преодоление таких вызовов, как несовершенство нормативно-правовой базы и дефицит квалифицированных кадров, потребует координированных усилий и внедрения инновационных решений. Благодаря своим стратегическим преимуществам регион может стать одним из ключевых игроков на глобальном рынке исламских финансов», — отмечается в докладе.

По данным доклада, объем исламских финансовых активов в Центральной Азии на начало 2024 года составил 699 миллионов долларов США.

«Согласно Докладу по развитию исламского финансирования за 2024 год, Казахстан занимает 19-е место в мире по уровню развития исламских финансов, что превышает средний мировой показатель, и лидирует в Центральноазиатском регионе. Значительный нереализованный потенциал исламского финансирования обусловлен ростом численности мусульманского населения, благоприятной экономической конъюнктурой и растущим интересом к этическим инвестициям. Вместе с тем, отрасль сталкивается с проблемами, такими как ограниченная ликвидность, отсутствие стандартизации и необходимость создания эффективных механизмов управления рисками. Кроме того, важным условием привлечения иностранных инвестиций и облегчения трансграничных операций является гармонизация регулирования между странами региона», — отмечают авторы.

В докладе также указывается, что в ближайшие десять лет в регионе ожидается значительный рост исламской финансовой индустрии, прежде всего за счёт исламского банкинга и выпуска сукуков (приоритетные направления инвестиций: энергетика, транспорт и логистика, промышленность, продовольственная безопасность и социальная инфраструктура).

«Для прогнозирования роста исламских финансовых активов в регионе использован базовый сценарий, основанный на темпах развития финансового посредничества и оценке изменения доли исламских финансов в структуре финансового сектора. Согласно этому сценарию, объём исламских банковских активов в Центральной Азии может достичь 2,5 миллиарда долларов к 2028 году и 6,3 миллиарда долларов к 2033 году», — говорится в докладе.