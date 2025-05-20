Туркменистан заинтересован в экспорте электроэнергии через Иран в другие страны
В центре внимания также строительство между Туркменистаном и Ираном линии электропередачи Мары-Мешхед протяженностью 155 км.
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