В 2024 г. объем финансирования расходов Фонда ОМС составил около 2 млрд манатов - Рамиль Мухтарзаде (Интервью)

БАКУ /Trend/ - В 2024 году на финансирование расходов Фонда обязательного медицинского страхования было потрачено около 2 миллиардов манатов.

Об этом в интервью Trend сказал глава департамента стратегического развития и экономического анализа Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана Рамиль Мухтарзаде.

Он отметил, что под объемом и составом расходов на здравоохранение понимается объем общих финансовых средств, направляемых на систему здравоохранения в стране или конкретном учреждении, и на какие направления, цели расходуются эти средства.

"В целом в 2024 году на финансирование расходов Фонда обязательного медицинского страхования было потрачено около 2 миллиардов манатов. В 2023 году общие расходы на здравоохранение на душу населения в стране составили 664 маната, и их расчет основан на методологии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К этому относятся отчисления из государственного бюджета, страхование и расходы на оплачиваемые услуги.

Состав расходов на здравоохранение означает, по каким направлениям распределяются и используются выделенные средства. В основном он разделен на три основных направления. Первое направление - это распределение по видам услуг. Сюда входят стационарные услуги, то есть пребывание в больнице, амбулаторно-поликлинические услуги, то есть прием и осмотр врачом, диагностические медицинские услуги, услуги скорой и неотложной медицинской помощи.

Второе направление - распределение затрат по функциональной структуре. В это время средства направляются на управленческую и административную работу, оплату труда медицинского персонала, медикаментов и медицинских принадлежностей, приобретение и обслуживание оборудования, а также на капитальные затраты, то есть на строительство и ремонт медицинского учреждения. Третье направление - распределение по финансовым ресурсам. К этому относятся государственный бюджет, Фонд обязательного медицинского страхования, частные клиники и средства, оплачиваемые непосредственно самим населением.

Эти показатели составляют основную аналитическую базу для планирования политики в области здравоохранения, повышения эффективности и оценки финансовой устойчивости", - подчеркнул Р.Мухтарзаде.

По словам главы департамента, обязательное медицинское страхование начало внедряться в нашей стране в качестве пилотного проекта в 2018 году, а с апреля 2021 года - по всей стране.

"Одним из основных показателей, используемых для оценки эффективности обязательного медицинского страхования в системах здравоохранения стран, являются денежные выплаты населения за медицинские услуги. Например, сумма наличных платежей на душу населения, доля наличных платежей в общих расходах на здравоохранение и прочие показатели публикуются ежегодно ВОЗ", - сказал он.

Р.Мухтарзаде добавил, что есть данные о суммах выплаченных денег на душу населения, которые были официально объявлены за последние 10 лет, и о показателях доли таких платежей в общих расходах на здравоохранение.

"По расчетам Госагентства на основании таких данных можно сказать, что после 2018 года наблюдался рост платежей, произведенных самим населением. Однако этот рост нельзя объяснить напрямую как увеличением выплат из личных средств населения, необходимо учитывать экономические факторы. Это связано с тем, что если в 2018 году среднегодовая инфляция составляла 2,3%, то в 2023 году она составила 8,8%, согласно показателям среднегодовой инфляции, представленным Центральным банком. Поскольку индекс цен изменился, все суммы расходов также увеличились. Кроме того, с 2014 по 2018 годы доля наличных платежей в общих расходах на здравоохранение также выросла с 67,5% до 73,4%, демонстрируя тенденцию к росту. Однако с 2019 года этот показатель начал снижаться. Особо следует отметить снижение этого показателя до 57,8% в 2020 году.

В 2023 году данная цифра снизилась до 55,9%, что является самым низким показателем за последние 10 лет. Это снижение может быть связано с тем, что в результате введения обязательного медицинского страхования медицинские расходы населения в большей степени покрываются государством и страховкой", - отметил Р.Мухтарзаде.

Говоря об основных направлениях расходов населения на платные медслуги, глава департамента отметил, что для расчета платежей, произведенных за оплату предоставленных медицинских услуг, обычно используются совокупные данные.

"Трудно найти подробную информацию, поскольку у населения есть прямые индивидуальные расходы. По этой причине Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию планирует реализовать проект по исследованию данных касательно оплаченных населением медицинских услуг по стране по подкомпонентам - группам заболеваний, группам населения и т. д. Однако в 2023 году общая сумма оплаченных медуслуг по стране составила 3,74 миллиарда манатов. Согласно заявлению Госкомстата, розничные продажи лекарств в том году составили 1,15 млрд манатов. Это также показывает, что около 30% расходов из них связано с лекарственным обеспечением", - сказал Р.Мухтарзаде.

Он отметил, что в настоящее время основная часть финансового бремени в системе ОМС сосредоточена на нескольких ведущих группах заболеваний.

"Согласно полученным данным, 3 основные группы заболеваний, на которые тратится больше всего средств, это заболевания кровеносной, пищеварительной и костно-мышечной систем. Заболевания системы кровообращения составляют 21%. В эту категорию в основном входят гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечные приступы, сердечная недостаточность и другие кардиологические состояния. Поскольку эти типы заболеваний обычно требуют длительного лечения и контроля, амбулаторное и хирургическое лечение, а также различные диагностические медицинские услуги создают серьезное финансовое бремя. Заболевания пищеварительной системы, составляющие 8%, то есть проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом, такие как язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, хронические гастриты, гепатиты и панкреатиты, также требуют серьезных финансовых ресурсов от Фонда обязательного медицинского страхования".

Заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани также составляют 8%. Сюда входят такие заболевания, как остеоартрит, артрит, остеохондроз, дегенеративные изменения позвоночника и суставов. В этих случаях диагностические медицинские услуги, такие как рентген, МРТ, так и физиотерапевтические и ортопедические вмешательства составляют основное финансовое бремя.

Эти три группы заболеваний широко распространены среди населения, сохраняются в течение длительного времени и сопровождаются многочисленными обращениями. Поэтому Фонд обязательного медицинского страхования выделяет больше средств на эти направления", - отметил Р.Мухтарзаде.

Говоря о наиболее часто оказываемых медицинских услугах за счет обязательного медицинского страхования, он подчеркнул, что наиболее востребованными медицинскими услугами в рамках обязательного медицинского страхования являются в основном диагностические обследования, и в частности электрокардиограмма (ЭКГ) и ультразвуковое исследование (УЗИ).

Касательно исследований по возрастным группам и регионам, глава департамента отметил, что в сфере пользования ОМС наблюдаются определенные демографические и географические тенденции. "Исследования касательно пола и возрастных групп показывают, что 55% от общего числа пользователей составляют женщины, а 45% - мужчины. Численное преобладание обращений женщин в основном связано с их более активными обращениями в возрастных группах 50-65 лет (25%) и 30-39 лет (15%). Среди мужчин наибольшее использование было зарегистрировано в возрасте до 19 лет - 37%. Это связано с большим количеством прививок, первичных осмотров и амбулаторных услуг среди детей и подростков. Вторая по величине группа пользователей для мужчин - это возрастной диапазон от 50 до 65 лет (20%).

Наибольшее использование услуг зафиксировано в Баку. 42% от общего числа обращений были в столице. Это связано с тем, что Баку густонаселен и имеет обширную медицинскую инфраструктуру. Затем идут Сумгайыт с долей обращений в 9%, Барда-Евлахский регион - 7% и Гянджа - также 7%", - подчеркнул глава департамента.

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