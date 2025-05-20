Азербайджан становится движущей силой тюркской интеграции - к саммиту ОТГ в Будапеште

БАКУ /Trend/ - 20-21 мая 2025 года в Будапеште, столице Венгрии, пройдет неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) - событие, которое символизирует не только географическое расширение влияния организации, но и качественные изменения в ее деятельности. Это впервые, когда саммит ОТГ проводится на территории государства-наблюдателя, что подчеркивает растущую вовлеченность Будапешта в процессы, происходящие внутри тюркского мира. Девиз встречи - "Место встречи Востока и Запада" - как нельзя лучше отражает амбиции самой организации, стремящейся стать связующим звеном между двумя регионами. И в этом процессе особую роль продолжает играть Азербайджан.

Азербайджан с момента основания ОТГ - один из ее ключевых участников, активно продвигающий идею тюркской интеграции. Его вклад в экономическое сближение стран-участниц трудно переоценить. Только в 2024 году товарооборот Азербайджана со странами ОТГ достиг 6,893 миллиарда долларов, составив 14,5% от общего внешнеторгового оборота страны. Особенно заметен рост торговли с Казахстаном (+49,8%) и Узбекистаном (+41%), что говорит о нарастающей взаимной заинтересованности в расширении деловых контактов.

Помимо торговли, Азербайджан активно участвует в формировании общих экономических институтов. Примером служит Тюркский инвестиционный фонд, начавший деятельность в 2024 году. Каждая из пяти стран-участниц (Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан) вложила по 100 миллионов долларов. Вскоре после старта фонда было принято решение об увеличении уставного капитала на до 600 миллионов долларов.

Азербайджан выступает связующим звеном в реализации одного из самых амбициозных проектов ОТГ - транспортного коридора Восток–Запад, известного как Средний коридор. В 2024 году объем перевозок по этому маршруту вырос на 62% и достиг 4,5 миллиона тонн. На 2025 год запланировано 2,5 миллиона тонн дополнительных перевозок, а к 2027 году пропускная способность маршрута должна увеличиться до 10 миллионов тонн.

Азербайджан инвестирует в инфраструктуру с прицелом на эти цели. Пропускная способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс выросла с 1 до 5 миллионов тонн. Ведется строительство новых судов на Бакинском судостроительном заводе, пополняется флот торговых судов на Каспии (сейчас — более 50 единиц), расширяется мощность порта Алят с 15 до 25 миллионов тонн, а в 2026 году в Лачине будет открыт девятый международный аэропорт страны. Все эти усилия укрепляют логистическую базу тюркского взаимодействия и превращают Азербайджан в стратегический транзитный хаб региона.

Новый важный вектор - сотрудничество в области "зеленой" энергетики. В ноябре 2024 года в Баку, в рамках COP29, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали Соглашение о стратегическом партнерстве по производству и передаче возобновляемой энергии. Эта инициатива - шаг к созданию устойчивых энергетических коридоров в Европу. В условиях глобального энергоперехода и стремления Европы к снижению зависимости от традиционных источников энергии, "зеленый альянс" трех стран ОТГ становится критически важным для ЕС. Проект интегрирует энергетические системы государств и обеспечивает экспорт "чистой" энергии на внешние рынки.

Наряду с транспортом и энергетикой, Азербайджан активно участвует в цифровом преобразовании тюркского пространства. Подписанное в 2024 году Соглашение о цифровой экономике нацелено на развитие электронной торговли, финтеха, цифровых платежей и кибербезопасности. Эти меры тесно связаны с реализацией Стратегии содействия торговле, включающей внедрение электронных счетов-фактур и системы "единого окна" для упрощения трансграничных операций.

Еще один шаг к финансовой интеграции - подготовка к созданию Совета центральных банков стран ОТГ. Он станет механизмом координации макроэкономической политики и усилит устойчивость финансовых систем государств-участников. Подобные инициативы открывают перспективы для большей финансовой взаимозависимости и валютной стабильности внутри ОТГ.

Тюркское единство проявляется и в гуманитарной сфере. Узбекистан и Казахстан построили школы в освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе, Кыргызстан - в селе Хыдырлы Агдамского района, а Венгрия занимается восстановлением села Солтанлы в Джебраильском районе. Эти проекты важны не только с точки зрения инфраструктуры, но и как символ солидарности и поддержки.

Исторически ОТГ начиналась как культурная платформа, но на наших глазах превращается в полноценное геополитическое объединение. Политический вес организации растет, как и интерес к ней со стороны внешних акторов. Проведение саммита в Венгрии, государстве-наблюдателе, отражает стремление ОТГ выйти за пределы традиционных географических рамок и стать силой, формирующей баланс между Востоком и Западом.

Азербайджан в этом процессе играет роль двигателя интеграции. Его географическое положение, экономический потенциал и дипломатическая активность позволяют ему быть посредником между Центральной Азией, Кавказом, Турцией и Европой. В условиях глобальной турбулентности и усиливающейся конкуренции между геоэкономическими блоками, роль ОТГ - как платформы устойчивого развития и взаимной поддержки - становится все более значимой.

За счет крупных инфраструктурных проектов, энергетических альянсов и цифровых инициатив ОТГ укрепляет связи между своими участниками и формирует новые точки роста для региона. Азербайджан, как один из основателей и лидеров ОТГ, продолжает играть ключевую роль в этом процессе. Его стратегия - соединять, инвестировать и направлять - делает его не просто участником, а архитектурной опорой всей системы. Будапештский саммит, по всей вероятности, закрепит эту тенденцию и станет новой вехой в развитии тюркского мира - от общего культурного прошлого к общему стратегическому будущему.