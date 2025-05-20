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Петр Павел поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 20 мая 2025 16:26 (UTC +04:00)
Петр Павел поздравил Президента Ильхама Алиева

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Президент Чешской Республики Петр Павел направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Позвольте передать Вам и народу Вашей страны самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Чешская Республика высоко оценивает уровень взаимоотношений с Азербайджанской Республикой, а также наши общие интересы в области дальнейшего развития и углубления сотрудничества.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и успехов".

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