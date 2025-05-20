Подписан меморандум между Счетной палатой Азербайджана и Высшим аудиторским органом Албании

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с председателем Счетной палаты Азербайджана Вугаром Гюльмамедовым находится с визитом в столице Албании, Тиране. Визит осуществлен для участия в юбилейном мероприятии, посвященном 100-летию создания Высшего аудиторского органа Албании.

Об этом Trend сообщили в Счетной палате.

В рамках визита состоялась двусторонняя встреча между председателем Счетной палаты Вугаром Гюльмамедовым и главой Высшего аудиторского органа Албании Арбеном Шеху.

Арбен Шеху отметил, что рад приветствовать азербайджанскую делегацию. Он подчеркнул важность расширения международного сотрудничества со Счетной палатой Азербайджанской Республики.

Вугар Гюльмамедов поблагодарил за приглашение на юбилейное мероприятие и проинформировал об истории создания, этапах развития и международных связях Счетной палаты.

В ходе визита между двумя структурами был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по государственному аудиту, включая аналитику данных, укрепление институционального потенциала и профессиональное развитие сотрудников.

Руководители обеих структур выразили уверенность в том, что документ создаст важную основу для устойчивого и продуктивного партнерства, а также поспособствует повышению качества аудита.

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