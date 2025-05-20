Президент Ильхам Алиев: Венгрия - одна из немногих стран, проводящих независимую политику, особенно в рамках ЕС

БУДАПЕШТ /Trend/ - Венгрия – одна из немногих стран, проводящих независимую политику. Проводить независимую политику, особенно в рамках Европейского Союза, достаточно сложно.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 20 мая в Будапеште, выступая с совместным с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявлением для прессы.

«Потому что существует много правил, много устоявшихся принципов, одним из которых, естественно, является единая внешняя политика Европейского Союза. Тем не менее, мой друг Виктор Орбан всегда ставил государственные и национальные интересы Венгрии превыше всего. Мы это приветствуем», - отметил глава государства.