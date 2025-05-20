Сукук может сыграть ключевую роль в привлечении иностранных инвестиций в Центральную Азию

АЛЖИР /Trend/ - Сукук, или соответствующие нормам шариата облигации, могут сыграть ключевую роль в привлечении иностранных инвесторов, заинтересованных в возможностях Центральной Азии.

Об этом говорится в совместном докладе Евразийского банка развития, Института исламского банка и Группы Лондонской фондовой биржи, представленном в рамках ежегодных собраний Исламского банка развития (ИБР) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Для развития рынка сукуков в регионе необходимо создать благоприятные условия, включая выравнивание условий налогообложения и регулирования рынков капитала, выпуск суверенных сукуков в качестве бенчмарков, а также формирование корпоративного рынка сукуков в Центральной Азии», — говорится в докладе.

Авторы отмечают, что в ближайшие 5–10 лет, по мере реализации ранее начатых инициатив, страны Центральной Азии должны добиться укрепления основ своей зарождающейся исламской финансовой экосистемы.

«Это может включать более развитую исламскую банковскую систему с широким спектром продуктов и услуг, активные исламские рынки капитала с большим числом выпусков сукуков и акций, соответствующих шариату, а также растущие рынки исламского управления активами и исламских финтех-решений», — говорится в документе.

Кроме того, страны Центральной Азии могут в будущем заимствовать лучшие практики исламского финансирования из таких ведущих юрисдикций, как Малайзия и ОАЭ, а также из крупных исламских экономик, включая Саудовскую Аравию и Индонезию.

Согласно докладу, дальнейшие шаги могут включать интеграцию исламского финансирования с принципами ESG и устойчивого развития, развитие связей с халяль-секторами экономики — такими как производство халяль-продуктов питания, туристические услуги, ориентированные на мусульман, и индустрия скромной моды — а также углубление продуктовой линейки исламских банковских услуг и развитие местных рынков исламских капиталов. Это позволит исламским банкам региона укрепить свои позиции на внутреннем рынке, а странам Центральной Азии — привлечь зарубежные инвестиции в свои развивающиеся экономики.

«Исламская финансовая индустрия в этих пяти странах должна будет сформировать широкий спектр продуктов и услуг, способных удовлетворить спрос со стороны компаний и инвесторов, ориентированных на соответствие шариату и рассматривающих Центральную Азию в качестве перспективного направления для бизнеса и вложений. Среди таких продуктов — оборотное финансирование (например, контракты на основе мурабахи), лизинг (структуры иджара), а также различные инструменты торгового финансирования (включая исламские аккредитивы)», — подчеркивается в документе.