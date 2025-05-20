Географическое положение Казахстана открывает перспективы для создания промышленного центра - Мурат Каримсаков

БАКУ /Trend/ - Расположение Казахстана на пересечении Европы и Азии создает возможности не только для транзита, но и для создания регионального промышленного центра.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил председатель правления Международной торговой палаты Казахстана Мурат Каримсаков, выступая сегодня на 8-м пленарном заседании Бизнес-совета СВМДА в Баку.

Он отметил, что бизнес-сообщество Казахстана активно сотрудничает с бизнесом ряда стран в таких различных секторах экономики, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, логистика, медицина, образование, информационные технологии, туризм и другие.

"Наши торговые связи стабильно расширяются за счет роста объемов экспорта и импорта, а также развития совместных предприятий.

У нас есть высокий технологический потенциал, который позволяет предложить весь спектр возможностей для вывода продукции промышленного производства на глобальные рынки. В этом контексте хочу отметить, что индекс промышленного производства Казахстана в 2024 году достиг примерно 106 процентов. В первые три месяца 2025 года сохраняется устойчивая положительная динамика в промышленности, и рост составил 8,7 процента. Это отражает потенциал страны в углублении промышленного сотрудничества и расширении участия в глобальной цепочке добавленной стоимости.

Основными драйверами роста в первом квартале 2025 года стали машиностроение, производство пищевой продукции, выпуск готовых металлических изделий и горнодобывающая промышленность", - сказал он.

Каримсаков подчеркнул, что малый и средний бизнес (МСБ) играют ключевую роль в этом процессе.

"МСБ обладают гибкостью, инновационным подходом и способностью быстро адаптироваться к требованиям международных рынков. Обеспечение доступа МСБ к финансированию, технологиям и экспортным каналам должно быть одним из приоритетов СВМДА для укрепления устойчивых производственных связей в регионе.

Расположение Казахстана на пересечении Европы и Азии создаёт возможности не только для транзита, но и для формирования регионального индустриального центра. Наша страна обладает потенциалом быть не просто поставщиком сырья, но и создавать дополнительную стоимость за счёт локальной переработки, сборки и экспорта готовой продукции.

Использование потенциала специальных экономических и промышленных зон, логистических кластеров и цифровой инфраструктуры позволит интегрировать малый и средний бизнес в международные производственные цепочки и совместно укрепить наше экономическое сотрудничество.

Промышленная кооперация охватывает широкоформатное взаимодействие между предприятиями, включая технологическое, научное и логистическое сотрудничество в производстве отдельных видов продукции", - также отметил он.

По словам М.Каримсакова, Казахстан совместно с Азербайджаном, Турцией, Китаем, Россией и странами-членами СВМДА успешно реализует проекты промышленного сотрудничества с активным участием МСБ.

"Средний коридор развивается по маршруту Китай-Казахстан-Каспийское море-Азербайджан-Грузия-Турция-страны Европы.

В логистическом центре порта Актау, расположенном в свободной экономической зоне хранятся, перерабатываются и транспортируются азербайджанские фрукты и овощи.

Совместно с турецкой компанией Okan Holding ведется производство конфет и макаронных изделий, которые экспортируются в Россию, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Монголию и Китай.

Успешно продолжается сотрудничество по импорту и экспорту легковых автомобилей совместно с китайской национальной машиностроительной компанией",- добавил он.

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