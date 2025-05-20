Делегация Милли Меджлиса посетила музей Прадо в Мадриде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается официальный визит председателя Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибы Гафаровой в Королевство Испания.

Как сообщили во вторник Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, посетив в рамках визита музей Прадо в Мадриде, члены парламентской делегации ознакомились с хранящимися здесь экспонатами.

Гостям сообщили, что в музее представлены картины известных художников, образцы исторических скульптур и старинные монеты. Коллекция этого культурного центра, который ежегодно посещают около трех миллионов человек, насчитывает более 8600 картин.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!