Геополитические вызовы тормозят развитие и разрывают логистические цепочки - Мансуржон Разулев

БАКУ /Trend/ - Геополитические вызовы все чаще препятствуют экономическому развитию и нарушают устойчивость логистических цепочек.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в видеообращении участникам 8-го пленарного заседания Делового совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) сказал исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций при министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Мансуржон Разулев.

"Считаю, что меры, предпринимаемые государством по приватизации активов в банковском, производственном секторах и сфере услуг, открывают определенные возможности для международных инвесторов. Однако это одновременно может ограничивать долю рынка, доступную для малого и среднего бизнеса.

Будучи Агентством по продвижению инвестиций при Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан нашей основной задачей является содействие привлечению иностранных инвестиций в страну. Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является развитие сотрудничества между зарубежными и отечественными компаниями.

Мы уверены, что самым эффективным способом быстрого начала бизнеса в Узбекистане является партнёрство с местными субъектами малого и среднего предпринимательства. Многие агентства по привлечению инвестиций и министерства стараются разрабатывать проекты с целью привлечения иностранных инвесторов в страну. Однако мы считаем, что наилучший подход — это работать с МСБ, уже действующими в частном секторе, помогать им разрабатывать привлекательные инвестиционные проекты и представлять эти проекты международным инвесторам. Такой подход позволяет зарубежным партнёрам устанавливать более личные и доверительные связи.

Хотел бы отметить, что некоторые региональные инициативы способствуют устойчивому развитию. Геополитические вызовы всё чаще нарушают процессы развития и логистику. Реализация "зеленых" инвестиций становится важным инструментом для политиков: они не только смягчают негативные последствия конфликтов в краткосрочной перспективе, но и играют ключевую роль в долгосрочной диверсификации и снижении рисков. В этом контексте я хотел бы обратить внимание на Средний коридор",- добавил он.

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