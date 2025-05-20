Рынок сукуков Таджикистана будет активно развиваться в 2028–2033 годах

АЛЖИР /Trend/ - Рынок сукуков Таджикистана, согласно прогнозам, будет активно развиваться в период 2028–2033 годов.

Об этом говорится в совместном докладе Евразийского банка развития, Института исламского банкинга и Группы Лондонской фондовой биржи, представленном на ежегодных заседаниях Исламского банка развития (ИБР) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Объём исламских банковских активов в Таджикистане, согласно прогнозам, вырастет с 132 миллионов долларов США в 2028 году до 562 миллионов долларов США в 2033 году. Рынок сукуков также продемонстрирует бурный рост: объём выпущенных сукуков может достичь 57 миллионов долларов в 2028 году и 155 миллионов долларов в 2033 году», — говорится в докладе.

Авторы подчёркивают, что исламский банкинг обладает высоким потенциалом роста, учитывая его долю в банковском секторе страны на уровне всего 1,1% по состоянию на конец 2023 года.

«По данным Национального банка Таджикистана, на 31 июля 2024 года активы исламских кредитных учреждений увеличились на 28,4%, а прибыль — в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Одним из факторов, способствующих развитию исламских финансов в стране, стало создание Консультативного совета по исламским банковским услугам при Национальном банке Таджикистана в 2017 году. Кроме того, Национальная стратегия финансовой инклюзии на 2022–2026 годы, разработанная при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC), предусматривает диверсификацию финансовых услуг, в том числе за счёт исламского финансирования», — говорится в документе.