Исламский банк развития намерен поддерживать развитие исламского финансирования в Центральной Азии - Мухаммад Аль-Джассер

АЛЖИР /Trend/ - Группа Исламского банка развития (IsDB) привержена поддержке развития исламского финансирования в Центральной Азии.

Об этом говорится в заявлении председателя Группы IsDB Мухаммада Аль-Джассера, опубликованном в совместном докладе Евразийского банка развития, Института исламского банкинга и Группы Лондонской фондовой биржи, сообщает специальный корреспондент Trend.

Документ был представлен в рамках 19-го Глобального форума Исламского банка развития (IsDB) по исламскому финансированию на тему «Цифровая трансформация и финансовая инклюзия в исламском финансировании» в Алжире.

«Исламское финансирование стало важным инструментом для решения экономических и социальных задач, содействуя устойчивому развитию и инклюзивным финансовым системам по всему миру. Страны Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — находятся на ключевом этапе развития своих финансовых систем и экономического роста», — отметил он.

Аль-Джассер подчеркнул, что регион обладает значительным потенциалом для развития исламского финансирования благодаря богатым культурным традициям и растущему спросу на альтернативные финансовые инструменты.

«Этот рост может способствовать расширению финансовых систем и достижению более широких социально-экономических целей. Группа Исламского банка развития намерена поддерживать продвижение исламского финансирования как в Центральной Азии, так и за её пределами. Наше сотрудничество с Евразийским банком развития демонстрирует, как институты развития могут объединять усилия для создания инклюзивных и устойчивых финансовых систем», — отметил председатель IsDB.

Он выразил уверенность, что исламское финансирование и впредь будет оказывать значительное влияние на укрепление общего процветания и устойчивого развития в регионе.

«Мы стремимся к укреплению партнёрских отношений и расширению положительного влияния исламского финансирования в этом важном регионе», — добавил он.