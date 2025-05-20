Вносятся изменения в положения Кодекса об административных проступках об уплате штрафов

БАКУ /Trend/ - Если решение о наложении административного взыскания по виду административного штрафа будет исполнено в течение 10 дней со дня его вступления в силу, то будет применяться освобождение от уплаты в размере 10 процентов от наложенного штрафа.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно действующему законодательству, если лицо, подвергнутое административному штрафу в виде взыскания за совершение административных правонарушений в сфере правил дорожного движения, или административных правонарушений, предусмотренных рядом других статей Кодекса, исполнит решение немедленно или в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу, оно освобождается от уплаты в размере 10 процентов от наложенного штрафа.

Также лицо, подвергнутое административному штрафу в виде взыскания за совершение административных правонарушений в сфере правил охраны окружающей среды, природопользования и экологической безопасности, в случае исполнения им решения немедленно или в течение 5 рабочих дней со дня вступления решения в законную силу, освобождается от уплаты в размере 10 процентов от наложенного штрафа.

Согласно законопроекту, если решение уполномоченного органа (должностного лица) о наложении административного взыскания по виду административного штрафа будет исполнено в течение 10 дней со дня вступления его в законную силу, то будет применяться освобождение от уплаты в размере 10 процентов от наложенного штрафа.

Кроме того, административный штраф будет оплачен с помощью платежной карты и других платежных инструментов. Соответствующая информация о порядке уплаты штрафа будет предоставлена лицу, совершившему административное правонарушение, в соответствии с Кодексом. Информация об уплате административного штрафа будет направляться в электронном виде в информационные системы уполномоченных органов и информационную систему "İCMAL" в режиме реального времени.

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