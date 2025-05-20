В Азербайджане совершенствуются правила составления протокола об административном правонарушении

БАКУ /Trend/ - Совершенствуются правила составления протокола об административном правонарушении.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

Согласно законопроекту, протокол об административном правонарушении, являясь документом строгой отчетности, будет составлен вручную или в электронном виде через информационные системы на пронумерованных бланках или в информационных системах уполномоченных органов. Протокол об административных правонарушениях в сфере правил дорожного движения, обеспечения безопасности дорожного движения и пользования автомобильными дорогами, при выявлении административного правонарушения уполномоченным должностным лицом, составляется через бортовой компьютер в порядке, установленном настоящим Кодексом, а при отсутствии бортового компьютера - на пронумерованных вручную бланках.

При составлении протокола физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, а также другим участникам производства по делу об административном правонарушении будут разъяснены права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом.

При составлении протокола на пронумерованном бланке он будет подписан составившим его лицом, физическим лицом или представителем юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и копия протокола будет передана физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. При отказе физического лица или представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, подписать протокол, об этом будет сделана соответствующая запись в протоколе.

Представитель физического или юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе давать объяснения и свои заключения по содержанию протокола, а также указывать мотивы своего отказа от подписания протокола. Указанные объяснения и заключения приобщаются к протоколу. Потерпевший по делу об административном правонарушении также имеет право получить копию протокола об административном правонарушении.

Форма протокола, в том числе электронного протокола, будет определяться органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.

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