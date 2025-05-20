Азербайджан придает особое значение развитию женского предпринимательства - Генсек СВМДА

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, придавая большое значение инклюзивному экономическому развитию, уделяет особое внимание поддержке женщин-предпринимателей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом выступая сегодня на 8-м пленарном заседании Бизнес-совета заявил генеральный секретарь Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Кайрат Сарыбай.

"Я очень рад, что из Казахстана здесь присутствует большая делегация женщин-предпринимателей.

Инициатива председательства по созданию Женского совета СВМДА является конкретным шагом на пути институционализации широкого сотрудничества и диалога между государствами-участниками в данной сфере, включая обеспечение значимого участия женщин в процессах принятия решений. Могу сказать, что государства-участники проявляют большой интерес к расширению деятельности этого нового консультативного органа.

Призываю государства-члены СВМДА уделять особое внимание молодёжному предпринимательству. В этом контексте можно использовать партнёрскую сеть ведущих университетов для раскрытия потенциала молодых учёных и исследователей. Чтобы наша молодежь могла внести значительный вклад в устойчивое развитие Азии, крайне важно обеспечить её необходимыми знаниями, навыками и системой поддержки", - отметил он.

К.Сарыбай подчеркнул, что высоко оценивается особое внимание, которое Азербайджан уделяет развитию малого и среднего предпринимательства, инвестициям, бизнесу и торговле.

"В феврале прошлого года здесь, в Баку, во время нашей встречи с О.Мамедовым мы обсудили инициативы по поддержке цифровизации малого и среднего предпринимательства, продвижению перехода к "зеленой" экономике и развитию женского предпринимательства через Деловой совет СВМДА. Этот консультативный орган, объединяющий представителей ассоциаций малого и среднего бизнеса и государственных органов, играет ключевую роль в реализации этих важных экономических целей.

Сегодня я рад выступить посредником в обсуждении путей развития малого и среднего предпринимательства (МСП), которые являются основой экономики, продвигают инновации, создают рабочие места и способствуют устойчивому экономическому развитию по всему континенту.

Сегодня наши докладчики рассмотрят ключевые темы, направленные на укрепление МСП в регионе СВМДА, включая, как уже было отмечено, цифровизацию, женское предпринимательство и зелёный переход. Они также коснутся роли МСП в развитии умных городов",- добавил генсек СВМДА.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!