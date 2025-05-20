Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Генерал-губернатор Австралийского Союза направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 20 мая 2025 16:56 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Генерал-губернатор Австралийского Союза Саманта Мостин направила Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

"Ваше превосходительство.

От себя лично, от имени правительства и народа Австралии передаю Вам, правительству и народу Азербайджана наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Азербайджанской Республики.

Уверена, что дружественные отношения между нашими странами будут развиваться и впредь", - говорится в письме.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости