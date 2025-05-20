В Киеве отметили 85-летие со дня рождения видного азербайджанского поэта, переводчика украинской литературы Аббаса Абдуллы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киеве в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при министерстве иностранных дел состоялся литературно-художественный вечер, приуроченный к 85-летию со дня рождения видного азербайджанского поэта, переводчика украинской литературы, дипломата Аббаса Абдуллы (1940-2019), сообщила Trend Life куратор мероприятия Марина Гончарук.

Организаторами выступили посольство Азербайджана в Украине и Украинско-Тюркский центр. В начале мероприятия было зачитано письмо от министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, в котором были отмечены огромный вклад Аббаса Абдуллы в развитие украинско-азербайджанских связей, а также ценность его переводческого наследия.

На мероприятии выступили посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев, народный депутат Украины, член межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Сергей Нагорняк, представитель азербайджанской диаспоры Шамси Магеррамов, модератор мероприятия Марина Гончарук.

Была подчеркнута важность развития культурного диалога между Украиной и Азербайджаном, изучения литературного наследия выдающихся личностей, которые посвятили себя культурной дипломатии между нашими странами.

Отмечено, что Аббас Абдулла был самым плодотворным азербайджанским переводчиком и исследователем украинской литературы, на высокохудожественном уровне владел украинским языком, знал украинскую культуру, историю, менталитет, традиции. Перу Аббаса Абдуллы принадлежат более 200 работ, монографий и книг об азербайджанско-украинских литературных связях.

«Он является автором нескольких сборников авторских стихов, в частности «Отчий порог» (1970), «Черно-белый мир» (1980), «Лицом к рассвету» (1984), «Караван, идущий в вечность» (1987), в которые входили циклы «Украинские узоры» — стихи, посвященные украинской тематике. Как переводчик и составитель он приложил значительные творческие усилия для создания двух антологий украинской поэзии — «Знамя и солнце» (1978), «Мосты», а также сборника стихов Т. Шевченко «Думы мои, думы мои», сборника украинской прозы «Золотая пшеница» (все - 1979). В переводе Аббаса Абдуллы вышли «Наталка Полтавка» Ивана Котляревского, сборник «Русалка» Леси Украинки, «Жажда» Максыма Рыльского, «Протуберанцы сердца» и «Стихи и поэмы» Ивана Драча. На украинский язык отдельные произведения Аббаса Абдуллы перевели Мыкола Мирошныченко, Павло Мовчан, Дмытро Павлычко, Петро Перебыйнис и другие», — рассказала Марына Гончарук.

В рамках мероприятия выступили украинские коллективы, которые исполнили азербайджанские танцы и песни, прозвучали стихи Аббаса Абдуллы.

Также гости мероприятия ознакомились с фотовыставкой, в рамках которой были представлены фотографии, отражающие яркие страницы жизни Аббаса Абдуллы, связанные с Украиной. Участников литературно-художественного вечера угощали азербайджанским чаем и сладостями.

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