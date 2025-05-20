Названо количество зарегистрированных прав собственности в Азербайджане в январе-апреле
Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана продолжает активную работу по регистрации прав собственности на недвижимость. За отчетный период оформлены права на различные объекты недвижимости как в столице, так и в регионах. Кроме того, составлены технические паспорта и зарегистрированы ипотечные договоры, что отражает стабильную динамику в сфере управления недвижимым имуществом.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB