Названо количество зарегистрированных прав собственности в Азербайджане в январе-апреле

Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана продолжает активную работу по регистрации прав собственности на недвижимость. За отчетный период оформлены права на различные объекты недвижимости как в столице, так и в регионах. Кроме того, составлены технические паспорта и зарегистрированы ипотечные договоры, что отражает стабильную динамику в сфере управления недвижимым имуществом.

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