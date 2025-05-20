У Венгрии очень тесное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере - Золтан Эгереси

БАКУ /Trend/ - У Венгрии имеется очень тесное сотрудничество с Азербайджаном в энергетической сфере.

Об этом заявил журналистам в Будапеште исследователь Венгерского института международных отношений и торговли Золтан Эгереси, сообщает специальный корреспондент Trend.

"Венгрия - очень важный партнер для Азербайджана. У нас очень тесное сотрудничество с Азербайджаном, особенно в энергетической сфере. В последнее время начались поставки газа в Венгрию из Азербайджана. Для Венгрии это очень важно, потому что из-за войны в Украине Венгрия стала полностью энергетически уязвимой. Поэтому для нас это очень большая возможность", - сказал он.

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