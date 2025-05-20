Сахиба Гафарова провела встречу со спикером Конгресса депутатов Испании

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Испанию провела встречу со спикером Конгресса депутатов страны Франсиной Арменгол.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Приветствуя спикера Милли Меджлиса, спикер Конгресса депутатов Франсина Арменгол озвучила свою уверенность в том, что текущий визит внесёт значительный вклад в дальнейшее расширение связей между нашими парламентами и государствами. Она выразила благодарность за организацию и проведение Азербайджаном COP29 на высоком уровне, заметив, что в этой конференции, на которой были приняты важные решения, также участвовал глава правительства Королевства Испания.

В ходе беседы спикер Конгресса депутатов отметила вызывающее удовлетворение текущее состояние отношений между Азербайджаном и Испанией, а также выразила уверенность в том, что парламенты продолжат поддерживать сотрудничество между правительствами. Было подчёркнуто большое значение развития экономических связей между двумя странами, и сказано, что ряд испанских компаний проявляет значительный интерес к работе в Азербайджане. Это обусловлено политическим и географическим значением Азербайджана.

В свою очередь спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила благодарность спикеру Конгресса депутатов за приглашение посетить Испанию. Она поделилась своими мыслями о текущем состоянии и развитии отношений между Азербайджаном и Испанией. Сахиба Гафарова заявила о своей уверенности в том, что успешное исполнение договорённостей, достигнутых в ходе визита премьер-министра Королевства Испания Педро Санчеса в Азербайджан в рамках COP29 и его переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, будет способствовать дальнейшему укреплению нашего сотрудничества.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о вопросах азербайджано-испанских экономических отношений. Как отметила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, имеются хорошие перспективы для развития сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики и других областях. Она подчеркнула, что как Азербайджан, так и Испания активно работают в секторе возобновляемой энергетики. Азербайджан в настоящее время реализует важные проекты в этой области и предпринимает шаги для экспорта полученной энергии в Европу. Страна является надёжным поставщиком энергии в европейские страны, включая Испанию, а участие испанской компании в проекте TAP являет собой один из примеров нашего плодотворного сотрудничества. Говоря об экономических связях, спикер Милли Меджлиса особо выделила транспортно-транзитные возможности Азербайджана, подчеркнув, что деятельность в рамках Среднего коридора может стать одним из ключевых направлений сотрудничества между Азербайджаном и Испанией.

Далее на встрече обсуждалась ситуация на Южном Кавказе. Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подробно рассказала о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, истории бывшего конфликта между двумя странами, восстановлении Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета, а также о проводимых на освобожденных от оккупации территориях строительных и восстановительных работах.

В ходе беседы, кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что перед началом встречи спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подписала Книгу почётных гостей Конгресса депутатов.

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