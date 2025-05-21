Иран и Туркменистан углубляют сотрудничество в газовой сфере

Конструктивное взаимопонимание Ирана с соседними странами, особенно с дружественным и братским Туркменистаном, всегда имело большое значение. Нынешнее правительство Ирана также заинтересовано в развитии сотрудничества с Туркменистаном в области энергетики.

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