Иран и Туркменистан углубляют сотрудничество в газовой сфере
Конструктивное взаимопонимание Ирана с соседними странами, особенно с дружественным и братским Туркменистаном, всегда имело большое значение. Нынешнее правительство Ирана также заинтересовано в развитии сотрудничества с Туркменистаном в области энергетики.
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