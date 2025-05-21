Исламский банк развития и Алжир подписали Рамочную программу сотрудничества на 2025–2027 годы

АЛЖИР/ Trend/ - Группа Исламского банка развития (IsDB) и Алжир подписали Стратегическую рамочную программу сотрудничества на период 2025–2027 годов, передаёт специальный корреспондент Trend.
В рамках данного партнёрства объединены усилия самого Исламского банка развития, Исламской корпорации по развитию частного сектора (ICD), Международной исламской корпорации по финансированию торговли (ITFC), Исламской корпорации по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC), Фонда исламской солидарности (ISF), а также Института Исламского банка развития (IsDB Institute).
Новая рамочная программа сотрудничества строится на двух
ключевых направлениях:
1. Поддержка секторов, способствующих повышению конкурентоспособности, экономической диверсификации, развитию инфраструктуры и частного сектора.
2. Укрепление партнёрств в области развития человеческого капитала и регионального сотрудничества.
Кроме того, программа охватывает четыре дополнительных
направления:
1. Развитие экосистемы исламских финансов
2. Поддержка усилий по адаптации к изменению климата и его смягчению
3. Расширение прав и возможностей женщин и молодежи
4. Развитие институционального потенциала и повышение квалификации.