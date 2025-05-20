В Алжире состоялась официальная церемония открытия Ежегодного собрания IsDB (ФОТО)

АЛЖИР / Trend/- В Алжире состоялась официальная церемония открытия Ежегодного собрания Группы Исламского банка развития (IsDB) 2025 года, сообщает специальный корреспондент Trend.

Выступая на мероприятии, министр финансов Алжира Абделькрим Бузред отметил, что проведение Ежегодного заседания IsDB в Алжире подтверждает важность, которую страна придаёт этой организации.

«Рад приветствовать вас всех в Алжире по случаю проведения 50-й сессии Группы Исламского банка развития — это уже третья встреча, проводимая в Алжире после сессий в 1999 и 2001 годах, что свидетельствует о прочной связи между Алжиром и этой международной организацией.

Мы высоко ценим роль, которую играет Исламский банк развития как финансовое учреждение, поддерживающее развитие в странах-участницах, содействующее улучшению окружающей среды, инфраструктуры и развитию человеческого капитала, тем самым способствуя достижению целей устойчивого развития»,- сказал он.

Бузред подчеркнул, что в этом контексте Алжир вновь подтверждает свою приверженность прочному партнёрству с этой организацией, одной из стран-основателей которой он является, и всегда будет считать её своим общим домом.

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейн Брагим Таха, в свою очередь, отметил, чтр необходимо укреплять экономическое сотрудничество между странами — членами ОИС.

«В этом контексте мы питаем большие надежды. У нас есть важные союзники, которые помогут государствам — членам ОИС справиться с текущими вызовами, чтобы двигаться к более процветающему и устойчивому будущему, на которое мы искренне надеемся. Генеральный секретариат ОИС будет и впредь тесно сотрудничать с вами ради более эффективного служения интересам наших государств-членов»,- заявил он.

Председатель Группы IsDB Мухаммад Аль-Джассер сказал, что Исламский банк развития и Алжир имеют давнюю историю успешного партнёрства.

«С момента своего основания банк оказывает поддержку развитию в Алжире посредством различных программ и проектов. Это свидетельствует о глубине партнёрства и прочности сотрудничества. Хочу отметить искренние усилия алжирского государства по диверсификации экономики, чтобы сделать её более инклюзивной и справедливой. Алжир уверенно движется вперёд по амбициозному пути развития, в центре которого — диверсификация экономики, являющаяся основой для Страновой программы сотрудничества на 2025–2027 годы, запуск которой мы с гордостью отмечаем в рамках этих ежегодных встреч»,- сказал Аль Джассер.

Далее, он отметил, что мир переживает нестабильный период, в котором кризисы переплетаются.

«Сегодня мировая экономика сталкивается с беспрецедентными вызовами, главные среди которых — обострение геополитической напряжённости, усиление макроэкономических рисков и слабость механизмов борьбы с изменением климата.

В совокупности эти факторы привели к снижению темпов глобального роста до 3,3% в 2024 году, с прогнозом дальнейшего снижения до 2,8% в 2025 году, согласно последним данным международных организаций»,- сказал председатель группы IsDB.

По его словам, развитие единого рыночного пространства и укрепление региональной интеграции представляет собой важный шаг для усиления устойчивости экономики, повышения уровня самодостаточности и обеспечения экономической стабильности в долгосрочной перспективе.

Аль Джассер подчеркнул, что несмотря на все вызовы, Исламский банк развития продолжал играть ведущую роль в продвижении процессов развития и укреплении экономической стабильности в странах-участницах.

Мероприятие, которое продлится до 22 мая, проходит под девизом: «Диверсификация экономик, улучшение качества жизни».