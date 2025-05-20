Иран заинтересован в развитии сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран заинтересован в развитии совместного сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах.

Об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня на встрече с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Тегеране, сообщает Trend.

Он отметил, что увеличение совместных инвестиций между Ираном и Туркменистаном гарантирует благополучие народов двух стран.

"Иран заинтересован в развитии совместного сотрудничества с Туркменистаном в различных сферах, включая экономическую, культурную, инвестиционную, по грузоперевозкам, транзиту и другим направлениям. У Ирана есть потенциал для свопа и экспорта туркменского газа в страны региона в дополнение к импорту туркменского газа. Трубопроводы для транспортировки газа между Ираном и Туркменистаном должны быть спроектированы и проложены таким образом, чтобы они могли обеспечивать три упомянутых цели", - сказал Пезешкиан.

Приветствуя шаги правительства Туркменистана в связи с проведением в Ашхабаде очередного саммита прикаспийских стран, Президент Ирана отметил, что необходимо приложить все усилия для сохранения экологии Каспия.

На встрече министр иностранных дел Рашид Мередов отметил, что Туркменистан видит долгосрочные перспективы в области экономического сотрудничества с Ираном и предпринимает все шаги в этом направлении.

Отметим, что 4-дневное 18-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Туркменистана в Тегеране началось 17 мая. Заседание возглавляют министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг и министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

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