Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вложил более 20 миллиардов долларов в государства-члены ОТГ (Полный текст выступления главы государства)

БУДАПЕШТ /Trend/ - Азербайджан в целом вложил более 20 миллиардов долларов в государства-члены ОТГ.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств в Будапеште.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин премьер-министр,

Уважаемые главы государств,

Прежде всего благодарю премьер-министра Виктора Орбана за гостеприимство.

Развитие отношений между Азербайджаном и Венгрией вызывает удовлетворение. Это мой шестой визит в Венгрию. Господин Орбан, в свою очередь, совершил семь визитов в Азербайджан. Венгрия является надёжным стратегическим партнёром Азербайджана.

Венгрия – страна, которая проводит независимую политику, и её международный авторитет неуклонно растёт. Поздравляю Премьер-министра Виктора Орбана со всеми достигнутыми успехами.

Первый неформальный Саммит глав государств Организации тюркских государств был проведён в прошлом году в Шуше по инициативе Азербайджана. Отрадно, что в продолжение этой инициативы организован второй неформальный саммит.

Поздравляю Президента Садыра Жапарова с успешным председательством Кыргызстана в организации в настоящее время.

В этом году Азербайджан примет у себя официальный Саммит Организации тюркских государств, и я приглашаю вас в Азербайджан для участия в нем.

Азербайджан в целом вложил более 20 миллиардов долларов в государства - члены организации.

Ожидается, что в этом году Тюркский инвестиционный фонд официально начнёт свою деятельность.

Наше сотрудничество с тюркскими государствами в сфере транспорта укрепляется. В последние годы в Азербайджане были осуществлены значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру – автомобильные дороги, железнодорожные линии, морской порт, судостроительный завод и воздушный транспорт.

В результате, несмотря на отсутствие выхода к открытым морям, Азербайджан превратился в один из транспортно-логистических узлов Евразии.

В 2024 году объём грузоперевозок из Турции и стран Центральной Азии через Азербайджан составил 11 миллионов тонн.

Мы наладили новые форматы сотрудничества с соседними странами и создали совместные предприятия. В прошлом году благодаря инвестициям Азербайджана пропускная способность железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, являющейся частью Среднего коридора, была доведена до 5 миллионов тонн.

Мы придаём особое значение цифровизации Среднего коридора. В настоящее время продолжается работа над проектом создания единой цифровой платформы, направленной на упрощение транспортных операций и торговли между портами Каспийского моря.

Азербайджан, который располагает более чем пятьюдесятью торговыми судами в Каспийском море, оказывает важные транзитные услуги для тюркских государств. В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе строятся 10 новых судов.

Пропускная способность Алятского международного морского торгового порта возрастёт с 15 до 25 миллионов тонн.

В Азербайджане функционируют восемь международных аэропортов. В ближайшее время будет введён в эксплуатацию девятый. Три из девяти международных аэропортов расположены на территориях Азербайджана, освобожденных от армянской оккупации. Кроме того, строится грузовой терминал пропускной способностью 1,5 миллион тонн.

Уважаемые коллеги,

Как вам известно, при единогласной поддержке почти 200 государств в ноябре 2024 года Азербайджан принял у себя одну из престижных конференций - COP29. Несмотря на то, что на подготовку было отведено всего 11 месяцев, нам удалось провести COP29 на высоком уровне.

Было зарегистрировано 77 тысяч участников из 197 стран. В работе конференции приняли участие 70 глав государств и правительств.

На COP29 Азербайджану удалось навести мост между Глобальным Севером и Глобальным Югом. В Баку были приняты серьёзные решения по глобальной климатической повестке.

Главным достижением стало соглашение по новой финансовой цели – увеличению финансовой поддержки развивающихся стран со 100 миллиардов до 300 миллиардов долларов. Более того, согласованы стандарты единого углеродного рынка, которые не удавалось достичь в течение последних десяти лет. Обеспечена полноценная работа Фонда потерь и ущерба.

COP29 ознаменовался выдающимися достижениями, и вошёл в историю как «Бакинский прорыв».

В ходе COP29 главы государств Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали Соглашение о стратегическом партнёрстве в области развития и передачи «зелёной» энергии. Это соглашение открывает широкие возможности для экспорта производимой в наших странах «зелёной» энергии на мировые рынки через маршрут Каспийское море – Чёрное море.

В заключение поздравляю Венгрию с успешной организацией неформального саммита и пожелать Организации тюркских государств дальнейших успехов в её деятельности.

Благодарю за внимание.