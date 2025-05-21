Азербайджан и Чехия оценили возможности сотрудничества в области городской мобильности

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и чешской компанией Skoda Group в рамках реализуемых проектов в области городской мобильности.

Об этом сообщил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев в своем аккаунте "X", передает Trend.

"Состоялась встреча с генеральным исполнительным директором Skoda Group Петром Новотным. На встрече было подробно рассказано об услугах и продуктах Skoda Group. Мы обсудили возможности сотрудничества в рамках реализуемых проектов в области городской мобильности", - отмечается в сообщении.

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