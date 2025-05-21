Эмин Агаларов рассказал о самом ярком событии летнего сезона Dream Fest 2025 и поделился планами (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) расcказал журналистам подробности второго Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который пройдет в Баку с 23 по 26 июля в Sea Breeze Resort, а также поделился дальнейшими планами, сообщает Trend Life.

Эмин Агаларов отметил, что с каждым годом Dream Fest растёт по масштабу и уровню организации, продолжая закреплять за собой статус одного из самых ожидаемых музыкальных событий региона и фестиваль этого года станет более динамичным. Фестиваль соберет более полусотни артистов из стран СНГ, Европы, Великобритании, Турции, Канады и т.д. Гостей ожидает по-настоящему грандиозное музыкальное событие, которое, по традиции, обещает стать одним из ярчайших моментов культурной жизни Азербайджана. Среди новшеств, в этом году решено сократить количество выступающих артистов, но увеличить продолжительность сольных сетов. Ведущей мероприятия станет Регина Тодоренко.

"Артисты выходят не на две-три песни, а поют 4–5, и шоу получается полноценным. Это делает шоу более насыщенным и интересным для зрителя. Например, в прошлом году Николь Шерзингер исполняла несколько песен, а в этом - у неё будет full set", - сказал он.

По его словам, в прошлом году планировали 8 миллионов долларов, но бюджет вырос в 14,5 миллионов долларов из-за непредвиденных расходов, и фестиваль оказался убыточным. Основные расходы связаны со сценическим оборудованием, звуком, светом, логистикой и персоналом.

"Каждый день фестиваля обходится примерно в полтора миллиона долларов только по части продакшена. Сокращение фестиваля на один день немного снизит затраты", - отметил он.

Также в отличие от прошлого года, будет одна сцена для выступлений артистов. Такое решение позволит избежать долгих перерывов между выступлениями и обеспечить более динамичный ритм мероприятия. Также решено сократить количество зарубежных артистов.

"Это было осознанное решение. Фестиваль стал узнаваемым, и теперь к нам хотят приехать многие. Но у иностранных исполнителей очень сложные райдеры и логистика. Это отнимает много времени и ресурсов. Поэтому мы решили сфокусироваться на тех, кто действительно вписывается в формат", - отметил Emin.

В музыкальной программе ожидаются как популярные исполнители, так и международные звезды. Среди новых участников – "Руки Вверх", In-Grid, Aqua. Также зрители увидят выступления Николь Шерзингер, JONY, Тимати, Егора Крида, МОТ и других артистов.

"С моим другом и партнером Тимуром Вайнштейном мы обсудили концепцию по новому прочтению песен легендарного Муслима Магомаева. Хотим сделать вечер в честь великого тенора, но на этот раз пригласить молодых артистов, которые подойдут к этому с совсем другого ракурса. Я думаю, что это будет яркий вечер и я с нетерпением жду его", - сказал народный артист.

Sea Breeze Walk of Fame этим летом пополнится новыми звездами. Особое внимание в рамках конференции было уделено "Юмор Фесту" , приуроченному к юбилею легендарного капитана команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов 20 века, Анара Мамедханова. 18 июля планируется насыщенная программа с участием известных артистов. Ведущими фестиваля станут Сергей Бурунов и Гарик Харламов.

Эмин Агаларов подчеркнул, что реализуемые здесь проекты играют важную роль в формировании культурной среды, крупные мероприятия помогают развитию туризма и делают Азербайджан более привлекательным для иностранцев. Также в планах в течение двух лет строительства новой открытой концертной площадки Dream Arena, рассчитанной на 50 тысяч человек и оснащенной стационарной инфраструктурой. Это даст возможность привозить больших артистов и размещать их здесь.

"Мы хотим также с Яной Рудковской создать здесь многофункциональную ледовую арену, чтобы привезти сюда шоу на льду, а также проводить тренировки для фигуристов и хоккеистов", - рассказал он журналистам.

Параллельно ведётся строительство центра для игры в падел, одного из самых быстроразвивающихся видов спорта в мире. Это будут крытые корты, которые работают вне зависимости от сезона. Также в июне в Sea Breeze пройдет Gamesummit.

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