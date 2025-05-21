Завершены работы по бурению первой скважины на платформе "Западный Чираг"
Фото: bp
Продолжаются работы по оценке, разработке и добыче запасов природного газа на гигантском месторождении АЧГ.
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